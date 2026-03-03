Ngày 3/3, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội) thông tin, các bác sĩ liên tiếp tiếp nhận cấp cứu các trường hợp uốn ván từ vết thương nhỏ.

Nam thanh niên L.H.K (19 tuổi, trú tại Nghệ An) nhập viện trong tình trạng cứng hàm và co cứng cơ toàn thân. Trước đó, K. bị ngã khi chạy bộ, chống tay xuống đường gây xây xát lòng bàn tay phải, đất đá găm vào vết thương. Sau tai nạn, bệnh nhân chỉ tự rửa vết thương tại nhà và sinh hoạt bình thường.

Khoảng 5 ngày trước nhập viện, người bệnh bắt đầu xuất hiện co cứng cơ hàm, há miệng hạn chế, sau đó lan sang co cứng cơ tay chân và cơ bụng nên đến cơ sở y tế địa phương. Tại đây, bệnh nhân được rửa và cắt lọc lại vết thương, tiêm phòng uốn ván và chuyển ngay đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Bác sĩ cấp cứu bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Bác sĩ chẩn đoán người bệnh bi uốn ván với các dấu hiệu đặc trưng như cứng hàm, co cứng cơ lan tỏa và tăng phản xạ cơ, do độc tố tetanospasmin của vi khuẩn Clostridium tetani gây rối loạn dẫn truyền thần kinh.

Bệnh nhân được điều trị tích cực theo phác đồ uốn ván và mở khí quản chủ động nhằm kiểm soát đường thở, phòng nguy cơ co thắt cơ hô hấp - biến chứng có thể gây tử vong.

Sau khoảng một tháng điều trị, độc tố được đào thải dần, bệnh nhân hồi phục tốt, tự thở, ăn uống được và tình trạng co cứng cơ giảm rõ rệt.

Thạc sĩ, bác sĩ Phạm Thanh Bằng - Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương - cho biết, uốn ván là bệnh nhiễm trùng cấp tính do vi khuẩn tồn tại trong đất, bụi bẩn xâm nhập qua các vết thương hở. Thời gian ủ bệnh kéo dài từ vài ngày đến vài tuần nên dễ bị bỏ sót, đặc biệt khi vết thương nhỏ hoặc đã lành bên ngoài.

Khi xuất hiện các dấu hiệu như cứng hàm, khó há miệng, co cứng cơ sau chấn thương, người bệnh cần đến cơ sở y tế ngay để được điều trị sớm.

Bác sĩ khuyến cáo tiêm phòng uốn ván đầy đủ và tiêm nhắc lại định kỳ là biện pháp phòng bệnh hiệu quả nhất bởi kháng thể kháng uốn ván không tồn tại lâu dài trong cơ thể.

