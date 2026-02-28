Ngày 28/2, theo thông tin từ Khoa Truyền nhiễm - Bệnh viện 19-8 (Hà Nội), nhiều trường hợp phải nhập viện cấp cứu do tiêu chảy cấp. Nguyên nhân chủ yếu đến từ thói quen ăn uống ngày Tết: ăn lại đồ cũ để tủ lạnh nhiều ngày, sử dụng các món dễ nhiễm khuẩn như gỏi, hải sản tái, rau sống, tụ tập ăn uống ở nhiều nơi khác nhau, dùng thức ăn trên đường du xuân không đảm bảo vệ sinh.

Việc bảo quản thực phẩm quá lâu, hâm nóng không kỹ hoặc thực phẩm đã biến chất tạo điều kiện cho vi khuẩn và virus phát triển, làm tăng nguy cơ rối loạn tiêu hóa.

Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Tiêu chảy cấp thường kèm theo sốt, buồn nôn, nôn và đau bụng. Bệnh có thể gặp ở mọi lứa tuổi nhưng đặc biệt nguy hiểm với trẻ nhỏ và người cao tuổi.

Nếu không được xử trí đúng cách, người bệnh có thể bị mất nước, rối loạn điện giải, thậm chí trụy tim mạch đe dọa tính mạng. Dấu hiệu cảnh báo gồm khát nước nhiều, khô môi, mệt mỏi, mắt trũng, da nhăn; nặng hơn là li bì, khó đánh thức hoặc không uống được.

Khi bị tiêu chảy cấp, việc quan trọng nhất là bù nước và điện giải sớm bằng dung dịch oresol pha đúng hướng dẫn, nước cháo loãng, nước súp hoặc nước đun sôi để nguội.

Người bệnh không nên nhịn ăn mà cần duy trì chế độ ăn mềm, dễ tiêu; trẻ nhỏ tiếp tục bú mẹ. Kháng sinh chỉ sử dụng khi có chỉ định của bác sĩ trong trường hợp tiêu chảy do vi khuẩn, tuyệt đối không tự ý dùng thuốc cầm tiêu chảy. Người bệnh cần đến cơ sở y tế ngay nếu có dấu hiệu mất nước từ trung bình đến nặng, sốt cao, nôn và đi ngoài liên tục hoặc thuộc nhóm nguy cơ như người già và người có bệnh nền.

Các bác sĩ khuyến cáo, sau Tết mỗi gia đình cần đặc biệt chú ý vệ sinh an toàn thực phẩm, ăn chín uống sôi, không sử dụng đồ ăn đã để quá lâu dù còn bảo quản trong tủ lạnh, hâm nóng kỹ trước khi ăn và rửa tay sạch trước khi chế biến thực phẩm. Người dân đừng vì tiếc thức ăn ngày Tết mà đánh đổi sức khỏe của cả gia đình.

