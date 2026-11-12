Dù biết 3 nhánh đường sắt và 3 bộ ghi tại Trạm vật tư đường sắt Dĩ An không còn tồn tại, 5 cựu cán bộ Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam vẫn ký xác nhận khống khối lượng bảo trì gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng.

Ngày 12/11, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Đào Quốc Cường, Bùi Minh Chính đều là cựu Phó trưởng phân ban quản lý kết cấu đường sắt khu vực 3; Phạm Văn Chỉnh (cựu Trưởng phân ban quản lý kết cấu đường sắt khu vực 3) mỗi bị cáo 3 năm tù; bị cáo Trần Hữu Chiến (cựu Giám đốc Công ty Cổ phần đường sắt Sài Gòn) 5 năm tù và bị cáo Nguyễn Minh Chương (cựu Trưởng phân ban quản lý kết cấu đường sắt khu vực 3) 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Theo cáo buộc, Phân ban quản lý kết cấu hạ tầng đường sắt khu vực 3 (Phân ban KV3) trực thuộc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, có nhiệm vụ quản lý kỹ thuật, giám sát công tác bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia trên các tuyến từ ga Sài Gòn đến ga Diêu Trì cùng một số tuyến nhánh.

Ký xác nhận khống khối lượng nghiệm thu, 5 cựu cán bộ Tổng Công ty Đường sắt phải trả giá đắt

Trong đó, Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn là đơn vị được giao thực hiện duy tu, bảo dưỡng kết cấu hạ tầng đường sắt theo các hợp đồng ký hằng năm với Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam.

Tại Trạm vật tư đường sắt Dĩ An có 1 nhánh chính và 3 nhánh phụ, phục vụ việc dồn tàu, tránh tàu và xếp dỡ hàng hóa. Năm 2015, để triển khai dự án khu nhà ở thương mại đường sắt, các nhánh đường sắt này được cấp phép cải dịch. Tuy nhiên, sau khi tháo dỡ, 3 nhánh phụ và 3 bộ ghi không được lắp đặt lại theo nội dung giấy phép.

Dù đơn vị quản lý đã nhiều lần yêu cầu khắc phục nhưng các hạng mục gồm 3 nhánh phụ (đường 60, 61, 62) và 3 bộ ghi (601, 602, 603) vẫn không được lắp đặt. Dù vậy, Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn vẫn đưa các hạng mục này vào phương án giá quản lý, bảo dưỡng hằng năm.

Trên cơ sở đó, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam ký hợp đồng đặt hàng, thanh toán chi phí bảo trì trong các năm từ năm 2015-2018.

Cơ quan điều tra xác định, dù biết rõ các hạng mục đã bị tháo dỡ, không bố trí vật tư, nhân công để bảo trì nhưng 5 bị cáo trên vẫn ký xác nhận khống khối lượng nghiệm thu trong các quý 4 từ năm 2015-2018.

Căn cứ vào hồ sơ đề nghị thanh toán, Tổng Công ty đường sắt Việt Nam đã ký xác nhận thanh toán kinh phí bảo trì đối với 3 nhánh phụ và 3 bộ ghi không tồn tại hơn 1 tỷ đồng.

Tại cơ quan điều tra, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, kết quả xác minh dòng tiền chưa có tài liệu thể hiện các bị can hoặc cá nhân khác rút số tiền thanh toán để sử dụng vào mục đích riêng.