Tại tòa, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang đã khai về mối quan hệ giữa mình và Nguyễn Xuân Tùng, chủ doanh nghiệp Khoáng sản Thiên An Phát.

Hôm nay (12/11), tại phiên tòa xét xử cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang và các đồng phạm, HĐXX dành thời gian thẩm vấn các bị cáo.

Trả lời thẩm vấn tại tòa, các bị cáo Nguyễn Xuân Tùng (Giám đốc Công ty CP Khoáng sản Thiên An Phát), Nguyễn Gia Hải, Hà Thị Nga và Nguyễn Thị Cúc (là thành viên góp vốn công ty) đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo cáo buộc, quá trình thẩm định, tham mưu, quyết định cho phép chuyển nhượng và cấp giấy phép khai thác khoáng sản cho Công ty Thiên An Phát tại Mỏ số 2, do nể nang và vụ lợi, cựu Phó Chủ tịch Thanh Hóa cùng các bị cáo Phạm Văn Hoành (cựu Phó Giám đốc Sở NN&MT), Nguyễn Thế Hùng (cựu Trưởng Phòng Tài nguyên khoáng sản, Sở NN&MT) và Nguyễn Văn Tâm (cựu chuyên viên Phòng Công nghiệp xây dựng và khoa học công nghệ, Văn phòng UBND tỉnh) đã làm trái nhiệm vụ được giao.

Các bị cáo đã vi phạm quy định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khoáng sản, gây thất thoát tài sản nhà nước trị giá hơn 5,1 tỷ đồng.

Cựu Phó Chủ tịch Thanh Hóa Lê Đức Giang. Ảnh: Thạch Thảo

Cựu Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang khai về mối quan hệ với chủ doanh nghiệp

Trả lời thẩm vấn tại tòa, cựu Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang thừa nhận nội dung cáo buộc và trình bày về mối quan hệ với Giám đốc Công ty CP Khoáng sản Thiên An Phát.

Theo lời khai của ông Lê Đức Giang, bị cáo cùng ở Hoằng Hóa nên quen biết Tùng. Bản thân bị cáo nhiều lần gặp chủ doanh nghiệp Khoáng sản Thiên An Phát tại ủy ban và tại phòng làm việc. Có lần bị cáo Tùng đi cùng một người nữa đến phòng làm việc của bị cáo để trình bày về việc Công ty Thiên An Phát muốn được chuyển nhượng và cấp giấy phép khai thác khoáng sản tại Mỏ số 2.

Khi nhận được hồ sơ của Công ty CP Khoáng sản Thiên An Phát, bị cáo đã đọc rất kỹ hồ sơ, sau đó giao cho Chánh Văn phòng UBND tỉnh giao Sở TN&MT (cũ) phối hợp giải quyết theo quy định.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa và đồng phạm. Ảnh: CTV

Theo lời khai của ông Giang, thời điểm ký văn bản chấp thuận cho chuyển nhượng quyền khai thác Mỏ số 2 và ký Giấy phép khai thác khoáng sản cho Công ty CP Khoáng sản Thiên An Phát, bị cáo xem hồ sơ và thấy hồ sơ đầy đủ, các ngành thống nhất ý kiến đồng ý.

Trước câu hỏi của HĐXX về việc bản đồ trong hồ sơ của Công ty CP Khoáng sản Thiên An Phát do doanh nghiệp tự lập, trong khi công việc này lẽ ra thuộc trách nhiệm của cơ quan chức năng, ông Giang thừa nhận đây là sơ suất của bị cáo.

“Đến khi bị bắt, bị cáo mới biết, việc lập bản đồ không thể do chính doanh nghiệp làm mà phải để cơ quan chức năng lập”, lời khai của cựu Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa.

Bị cáo Giang thừa nhận ký sai thì phải chịu trách nhiệm nhưng cho rằng, trước đó đã có các đoàn kiểm tra Mỏ số 2 và đều không phát hiện sai phạm và “các mỏ trên địa bàn cả nước đều có vi phạm".

Trả lời thẩm vấn về cáo buộc nhận 180 triệu đồng từ Nguyễn Xuân Tùng, cựu Phó Chủ tịch Thanh Hóa cho rằng, chỉ được Giám đốc Công ty CP Khoáng sản Thiên An Phát đến chúc tết cùng vợ, mừng tuổi khoảng 30 triệu đồng. Tiền này không liên quan đến công việc.

Bị cáo Giang trình bày, bình thường vợ chồng bị cáo Tùng đến nhà chúc tết bao nhiêu thì khi đến chúc Tết Tùng, bị cáo cũng lì xì lại số tiền tương đương. Những lần bị cáo ký các văn bản liên quan đến Công ty CP Khoáng sản Thiên An Phát, bị cáo đều không nhận tiền. Thậm chí thời điểm đó bị cáo còn thấy ân hận vì không giúp được Tùng, đã để hồ sơ công ty quá lâu mới được xử lý.

Trước lời khai của cựu Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa, thẩm phán chủ tọa phiên tòa lên tiếng: “Hai gia đình chơi thân với nhau sao Tùng phải đưa tiền? Bị cáo thừa biết, mừng tuổi đầu năm thì chỉ tiền trăm đến tiền triệu là nhiều”.

Chiều nay, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Đức Giang mức án 36-42 tháng tù. Các bị cáo còn lại bị đề nghị xử phạt từ 12 tháng tù treo đến 8 năm tù giam.