Theo Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, năm 2024, thiệt hại do lừa đảo trực tuyến tại Việt Nam ước tính 18.900 tỷ đồng, trong đó hình thức phổ biến nhất là dụ dỗ người dùng tham gia các chiêu trò đầu tư giả (70,72%).

Dự án tiền số AntEx của Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn NextTech - là một ví dụ về lừa đảo đầu tư. Từng được quảng bá rầm rộ sau khi lên sàn cuối tháng 11/2021, token ANTEX mất tới 99% giá trị chỉ sau 5 tháng, khiến nhà đầu tư lỗ nặng. Đến tháng 3/2023, dự án đổi tên thành Rabbit (RAB), những người nắm giữ token ANTEX chuyển sang RAB theo tỷ lệ 1.000 token cũ lấy 1 token mới, song cũng lặp lại kịch bản cũ.

Tối 6/10, Công an TP. Hà Nội tiến hành khám xét trụ sở NextTech tại phố Tam Trinh, thu giữ nhiều tài liệu liên quan. Theo điều tra ban đầu, ông Bình và cộng sự đã góp 5 tỷ đồng xây dựng dự án nhưng chưa hoàn thiện sản phẩm đã phát hành 33,2 tỷ token Antex, bán cho khoảng 30.000 nhà đầu tư trong giai đoạn 8 - 11/2021, thu về 4,5 triệu USDT (tương đương 117 tỷ đồng).

Sau đó, rút tiền từ ví tổng của dự án AntEx, chuyển vào ví điện tử của một số cá nhân trong dự án rồi bán quy đổi ra VNĐ để chia nhau. Ngoài ra, còn chuyển vào các công ty trong hệ sinh thái của công ty NextTech để sử dụng không đúng mục đích đối với số tiền của các nhà đầu tư.

Cơ quan công an đã khởi tố Nguyễn Hòa Bình cùng 9 đồng phạm. Ảnh: CACC

Shark Bình cũng sử dụng uy tín và tầm ảnh hưởng của bản thân để đăng tải thông tin trên mạng xã hội về việc ra mắt Quỹ đầu tư “Next100 Blockchain” và cam kết đầu tư vào các dự án đồng tiền số với tổng số vốn là 50 triệu USD trong 10 năm nhằm quảng bá đồng tiền số AntEx và củng cố niềm tin của các nhà đầu tư.

Theo ông Trần Huyền Dinh, Chủ nhiệm dự án ChainTracer, Chủ nhiệm Uỷ ban Ứng dụng Fintech Hiệp hội Blockchain và Tài sản số (VBA) - đơn vị tham gia hỗ trợ cơ quan chức năng truy vết dòng tiền dự án AntEx, vụ AntEx là điển hình của loại lừa đảo kết hợp giữa tâm lý và công nghệ, thay vì lừa đảo thuần công nghệ.

Ông Dinh chia sẻ, hầu hết các mô hình lừa đảo đầu tư đều đi theo quy trình: tạo ra dự án hoành tráng nhằm huy động vốn, cam kết lãi cao, dùng tiền người sau trả cho người trước và khi dòng tiền cạn kiệt, sẽ sử dụng thủ thuật để rút toàn bộ tiền (rug pull).

Sau khi phân tích hàng trăm vụ việc, VBA đã đưa ra 5 yếu tố cảnh báo mà theo ông Dinh, chỉ cần nhận diện đúng, có thể giúp “tránh được 80-90% các dự án lừa đảo”.

Ông Trần Huyền Dinh, Chủ nhiệm dự án ChainTracer, Chủ nhiệm Uỷ ban Ứng dụng Fintech Hiệp hội Blockchain và Tài sản số (VBA). Ảnh: VBA

Theo đó, dấu hiệu đầu tiên cần lưu ý là các dự án cam kết lợi nhuận từ 10-15%/năm hoặc cao hơn nữa. “Rõ ràng, không thể có mô hình nào mang lại lợi nhuận cao như vậy được, nhưng nhà đầu tư vẫn tham gia vì mong muốn kiếm tiền nhanh chóng trong một thời gian ngắn”, ông Dinh nói.

Tiếp theo, cần cảnh giác với các dự án mà thông tin có rất ít trên truyền thông, mạng xã hội. Các mô hình đầu tư mới lạ, khó hiểu mà nhà đầu tư chưa hoặc ít tiếp xúc cũng là một dấu hiệu.

Nếu dự án được giới thiệu bởi một cá nhân, KOL nào đó từng liên quan tới đa cấp, nó cũng không đáng tin tưởng. Cuối cùng, dự án có những dấu hiệu đáng ngờ về bảo mật dựa trên công cụ hoặc quy trình T.E.S.T.S.

Nhắc lại báo cáo năm 2024 của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, ông Dinh cho rằng lừa đảo liên quan đầu tư được ưa chuộng một phần do tâm lý nhà đầu tư luôn mong muốn tìm kiếm một mô hình đầu tư lãi cao, an toàn và nhanh rút được vốn về. Do đó, để tự bảo vệ mình, nhà đầu tư cũng cần nâng cao ý thức: cảnh giác trước cam kết lãi suất cao hay xác định nguy cơ mất tiền nếu rót tiền vào các dự án như vậy.

Dù vậy, đại diện ChainTracer cũng chỉ ra, với các quy định, chính sách liên quan tài sản số, tài sản mã hóa gần đây như Luật Công nghiệp Công nghệ số hay Nghị quyết 05 về triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam, nhà đầu tư có thể phần nào an tâm vì được bảo vệ trên thị trường này. Đặc biệt, Nghị quyết 05 không chỉ bảo vệ nhà đầu tư trong nước mà còn bảo vệ được dòng tiền trong nước không bị chảy ra nước ngoài thông qua những dự án lừa đảo, những công cụ lừa đảo.