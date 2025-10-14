XEM CLIP:

Chiều 14/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Nguyễn Hòa Bình (SN 1981, trú Hà Nội), Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn NextTech.

Theo Công an TP Hà Nội, qua công tác thu thập thông tin, nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng nhận được nhiều phản ánh về dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến dự án “đồng tiền số Antex” do ông Nguyễn Hòa Bình khởi xướng.

Ngay sau đó, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với các đơn vị liên quan áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, làm rõ thông tin phản ánh nêu trên.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, bước đầu xác định: Công ty Cổ phần Tập đoàn NextTech (địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà VTC Online, số 18 Tam Trinh, Hà Nội) do Nguyễn Hòa Bình làm Chủ tịch HĐQT.

Ông Nguyễn Hòa Bình. Ảnh: XĐ

Khoảng tháng 5/2021, Bình cùng một số người có chuyên môn, hiểu biết về tiền số (một dạng chuỗi dữ liệu bảo mật được xây dựng trên nền tảng blockchain) đã thống nhất góp vốn xây dựng, phát triển dự án đồng tiền số Antex (được lưu giữ trên ví điện tử Binance) với mục đích bán ra thị trường, kêu gọi nhà đầu tư mua để huy động vốn xây dựng các dự án “đồng tiền số VNDT” và phần mềm “ví điện tử VNDT” trong tương lai. Tuy nhiên, trên thực tế, các đối tượng chưa hoàn thiện việc xây dựng dự án VNDT như đã công bố.

Mặc dù dự án triển khai không đúng lộ trình, nhưng Bình và các cổ đông của NextTech vẫn thống nhất rút tiền từ ví tổng của dự án Antex, chuyển vào ví điện tử cá nhân của một số người trong nhóm, sau đó quy đổi ra VNĐ để chia nhau. Ngoài ra, một phần tiền còn được chuyển vào các công ty trong hệ sinh thái NextTech để sử dụng không đúng mục đích, gây thiệt hại cho nhà đầu tư.

Quá trình điều tra đến nay xác định, Nguyễn Hòa Bình cùng các cổ đông sáng lập đã rút tiền từ khoảng 30.000 ví của nhà đầu tư, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã tạm giữ, phong tỏa tiền, tài khoản chứng khoán và tài sản của các đối tượng với tổng trị giá khoảng 900 tỷ đồng, bao gồm 597 cây vàng, ngoại tệ, 18 sổ đỏ, 2 xe ô tô... cùng nhiều tài liệu, chứng từ, thiết bị điện tử liên quan.

Đến nay, các đối tượng mới nộp khắc phục hậu quả được 3,45 tỷ đồng.

Tiếp tục mở rộng điều tra, Công an TP Hà Nội phát hiện: Năm 2022, Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo thành lập Công ty CP Kinh doanh BĐS NextLand, sau đó giao cho Đoàn Văn Tuấn và Nguyễn Hà Thủy lần lượt làm Giám đốc, người đại diện pháp luật. Bình còn chỉ đạo Nguyễn Thị Thanh Hương, Trần Thị Thúy Vân, Nguyễn Hà Thủy và Đoàn Văn Tuấn sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán song song để theo dõi hoạt động tài chính của công ty.

Bình chỉ đạo nhân viên làm giảm lợi nhuận, che giấu doanh thu bằng thủ đoạn hạ giá trị bán trên hợp đồng so với giá thực tế, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách nhà nước.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 10/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và 9 đồng phạm về hai tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Điều 174 Bộ luật Hình sự); Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng (Điều 221 Bộ luật Hình sự).

Hiện, Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các sai phạm liên quan đến những công ty thành viên trong hệ sinh thái NextTech.