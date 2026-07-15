Tôi nghe nói rau lang tốt hơn củ khoai lang nhưng dùng thế nào để nhận lợi ích mà không gây hại cho sức khỏe? Xin chuyên gia tư vấn cần lưu ý gì khi ăn? (Mai Anh - Nghệ An)

Lương y Bùi Đắc Sáng - Hội Đông y Hà Nội tư vấn:

Rau lang từ lâu đã là món ăn quen thuộc trong bữa cơm của nhiều gia đình Việt. Theo y học cổ truyền, món ăn này có tính bình, vị ngọt, không độc, bổ tỳ vị, hỗ trợ chức năng gan, thận, cải thiện thị lực và điều hòa khí huyết.

Không chỉ được đánh giá cao trong Đông y, nhiều nghiên cứu dinh dưỡng cũng cho thấy rau lang là nguồn cung cấp vitamin và chất xơ dồi dào.

So với củ khoai lang, phần ngọn và lá non chứa hàm lượng vitamin A cao gấp khoảng 3 lần, vitamin C cao gấp 5 lần và riboflavin (vitamin B2) cao hơn khoảng 10 lần.

Loại rau này chứa nhiều chất xơ và các hợp chất thực vật có lợi, hỗ trợ kiểm soát đường huyết. Vì vậy, người mắc đái tháo đường có thể bổ sung rau lang vào thực đơn hằng tuần.

Rau lang hỗ trợ giảm đường huyết, giảm cân. Ảnh: Trọng Hưng.

Hàm lượng chất xơ cao trong rau lang còn giúp tăng nhu động ruột, hỗ trợ phòng ngừa táo bón. Bạn nên rau lang xen kẽ với các loại rau khác để duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh.

Loại rau này chứa ít năng lượng nhưng giàu chất xơ nên tạo cảm giác no lâu, từ đó hỗ trợ quá trình kiểm soát cân nặng nếu kết hợp với chế độ ăn uống và vận động hợp lý.

5 điều không nên làm khi ăn rau lang

Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo không nên lạm dụng rau lang. Để phát huy giá trị dinh dưỡng và tránh ảnh hưởng đến sức khỏe, mọi người cần lưu ý:

Không ăn quá nhiều: Rau lang chứa lượng canxi tương đối cao. Việc ăn quá nhiều trong thời gian dài có thể làm tăng nguy cơ hình thành sỏi thận ở những người có cơ địa dễ mắc bệnh. Tốt nhất, bạn nên ăn xen kẽ với nhiều loại rau khác để cân bằng dinh dưỡng.

Không ăn khi bụng đói: Loại rau này có thể góp phần làm hạ đường huyết. Nếu ăn rau lang khi đang đói, đặc biệt ở người có đường huyết thấp hoặc người đang dùng thuốc điều trị đái tháo đường, có thể gây mệt mỏi, hoa mắt hoặc hạ đường huyết.

Không ăn rau lang sống: Muốn nhuận tràng và hỗ trợ tiêu hóa, rau lang nên được nấu chín, đặc biệt là luộc. Ăn rau sống không chỉ khó tiêu mà còn có thể làm tăng nguy cơ đầy bụng, rối loạn tiêu hóa và không đạt được hiệu quả nhuận tràng như mong muốn.

Không bỏ thịt chỉ ăn rau: Bạn nên kết hợp rau lang với các thực phẩm giàu protein như thịt, cá, trứng, đậu phụ hoặc các loại đậu. Điều này giúp bữa ăn cân đối hơn, đồng thời tăng khả năng hấp thu các chất dinh dưỡng.

Không dùng ngay nước luộc làm canh: Khi luộc, nước rau thường có vị chát và hăng. Nếu có thói quen dùng nước luộc rau làm canh, bạn nên luộc 2 lần, bỏ nước đầu để giảm vị chát và dễ ăn hơn.