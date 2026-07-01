Trao đổi với PV VietNamNet, PGS.TS Nguyễn Trọng Hưng, Giám đốc Trung tâm Tư vấn, phục hồi dinh dưỡng và kiểm soát béo phì, Viện Dinh dưỡng (Hà Nội) cho biết, rau xanh là nguồn cung cấp vitamin, khoáng chất và chất xơ tự nhiên.

Rau xanh cung cấp các chất chống oxy hóa tự nhiên, vitamin và khoáng chất thiết yếu mà không có bất kỳ loại thực phẩm nào có thể thay thế. Loại thực phẩm này không có đường nên khi bạn ăn có tác dụng giảm đường huyết, cải thiện đề kháng insulin, giảm cholesterol và mỡ nội tạng đồng thời phòng ngừa ung thư đại trực tràng, táo bón.

Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi người trưởng thành nên ăn tối thiểu 400g rau và trái cây mỗi ngày. Tuy nhiên, thống kê tại Việt Nam cho thấy 57,2% người trưởng thành chưa đạt mức khuyến cáo. Nam giới có tỷ lệ ăn thiếu rau, trái cây cao hơn nữ giới, lần lượt là 61,3% và 51,4%. Vì vậy, việc ăn thêm rau luôn được khuyến cáo ở các chương trình tư vấn dinh dưỡng.

Bác sĩ Hưng (phải) tư vấn dinh dưỡng cho người dân. Ảnh: Thu Hiền.

Theo Bảng thành phần dinh dưỡng Việt Nam, 100g rau muống chứa khoảng 2g chất xơ. Một đĩa rau muống luộc phổ biến trong bữa cơm gia đình khoảng 200-300g, tương đương 4-6g chất xơ, cùng nhiều vitamin và khoáng chất khác.

Các loại rau xanh đậm như rau ngót, rau cải, rau muống giàu vitamin C, vitamin K và folate. Trong khi đó, các loại rau, củ, quả có màu đỏ, cam, vàng hoặc tím như cà chua, ớt chuông, đu đủ, rau dền, cải tím cùng các loại quả có múi chứa nhiều vitamin C, beta-carotene và flavonoid.

Vận động hằng ngày cũng đóng vai trò quan trọng trong phòng bệnh. Đi bộ là hình thức vận động đơn giản, phù hợp với hầu hết mọi người, từ trẻ em, người cao tuổi đến những người mới hồi phục sau ốm.

Chỉ cần đi bộ từ 15-30 phút mỗi ngày hoặc duy trì 30-60 phút nếu có điều kiện, cơ thể đã nhận được nhiều lợi ích như cải thiện tuần hoàn máu, hạ huyết áp, giảm cholesterol, phòng táo bón, tăng cường trí nhớ, ngủ ngon hơn, bảo vệ xương khớp và góp phần giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư.

Đối với người muốn giảm cân, đi bộ khoảng 1 giờ mỗi ngày, tương đương quãng đường gần 5km, giúp tiêu hao đáng kể năng lượng dư thừa. Tuy nhiên, để kiểm soát cân nặng hiệu quả, việc vận động cần kết hợp với chế độ ăn hợp lý, tránh nạp nhiều năng lượng hơn mức tiêu hao.

Các nghiên cứu cũng cho thấy tốc độ đi bộ có ảnh hưởng đến sức khỏe lâu dài. Những người duy trì đi bộ nhanh khoảng 4,8-5km/giờ, tương đương khoảng 100 bước/phút, có xu hướng sống lâu hơn đáng kể so với người đi bộ chậm. Một số nghiên cứu ghi nhận thói quen này có thể tăng tuổi thọ thêm 10-15 năm.

Vì vậy, PGS Hưng nhấn mạnh ăn uống khoa học và tập luyện thường xuyên là cách đẩy lùi nhiều bệnh tật từ tim mạch, đái tháo đường, ung thư. Thậm chí khi đã cao tuổi, hoặc mắc bệnh, bạn vẫn cần tập luyện. Người bận rộn chỉ cần dành 10-20 phút đi bộ sẽ tốt hơn nhiều thuốc bổ, giúp tăng tuổi thọ.