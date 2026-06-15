Theo bác sĩ Tiền Chính Hoằng, chuyên khoa gan mật và tiêu hóa (Trung Quốc), cách chế biến rau lang có thể ảnh hưởng đáng kể đến lượng dưỡng chất mà cơ thể bạn nhận được.

Trên trang Facebook cá nhân, bác sĩ Tiền cho biết rau lang chứa nhiều polyphenol, vitamin A, vitamin C, axit folic, canxi và anthocyanin. Những hợp chất này có liên quan đến các lợi ích như hỗ trợ kiểm soát đường huyết, chống viêm, bảo vệ gan và có tiềm năng chống ung thư.

Tuy nhiên, không phải phương pháp nấu nào cũng giữ lại tối đa các dưỡng chất có lợi của rau lang.

Rau lang bình dân nhưng đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Ảnh: China Times

Theo bác sĩ Tiền, một nghiên cứu đã đánh giá sự thay đổi thành phần dinh dưỡng của rau lang sau khi chế biến. Kết quả cho thấy, so với rau tươi, hàm lượng polyphenol trong rau lang sau khi hấp 3 phút tăng gấp 4,5 lần. Đồng thời, hoạt tính chống oxy hóa cũng tăng 2,5 lần.

Bác sĩ Tiền giải thích, nhiệt độ trong quá trình hấp có thể phá vỡ thành tế bào và các cấu trúc mô của rau. Nhờ đó, các polyphenol tồn tại ở dạng liên kết được giải phóng và chuyển thành dạng tự do, giúp cơ thể hấp thu dễ dàng hơn trong quá trình tiêu hóa.

Trong khi đó, với cách luộc rau quen thuộc, một phần đáng kể polyphenol có thể hòa tan vào nước luộc và bị thất thoát. Phương pháp hấp giữ lại các hợp chất này trong lá rau, từ đó nâng cao giá trị dinh dưỡng của món ăn.

Ngoài nghiên cứu về phương pháp hấp, bác sĩ Tiền cũng dẫn lại một nghiên cứu khác so sánh giữa cách xào và luộc rau lang. Kết quả cho thấy tỷ lệ giữ lại polyphenol sau xào cao hơn đạt 20% so với 13% của phương pháp luộc.

Từ các kết quả trên, bác sĩ Tiền cho rằng thứ tự các phương pháp chế biến giúp bảo toàn giá trị dinh dưỡng của rau lang là: hấp, xào với dầu và cuối cùng là luộc.

Ông cũng chia sẻ cách chế biến mình thường áp dụng tại nhà. Trước tiên, ông cho một lượng nước nhỏ vào nồi và đun sôi. Khi nước sôi, ông cho rau lang vào hấp, đậy nắp khoảng 30-60 giây để hơi nước làm chín rau. Sau đó, ông mở nắp, thêm một ít dầu rồi tắt bếp.

Theo bác sĩ, cách làm này tuân theo nguyên tắc “ít nước, hấp nhanh, thêm dầu sau cùng” vừa giúp rau chín tới vừa hạn chế thất thoát các hợp chất có lợi.