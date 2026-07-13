Rau ngót có phải là rau ăn lá tốt nhất không? Ai nên ăn nhiều? (Lê Thị Hà - TPHCM).

Bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Tấn Vũ, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM - Cơ sở 3 tư vấn:

Rau ngót (còn gọi là bồ ngót, bù ngót) là một trong những loại rau có giá trị dinh dưỡng cao nhất trong nhóm rau xanh.

Trong 100g rau ngót có khoảng 6,5g protein thực vật, cao hơn nhiều loại rau khác. Ngoài ra, rau còn chứa 503mg kali, 15,7mg sắt, 85mg vitamin C cùng lượng lớn beta-caroten - tiền chất của vitamin A. Rau ngót cũng cung cấp vitamin K, magie, mangan, đồng và nhiều axit amin thiết yếu.

Nhờ hàm lượng đạm thực vật dồi dào, rau ngót có thể góp phần bổ sung protein cho bữa ăn, đặc biệt với người ăn nhiều rau hoặc cần giảm lượng đạm động vật.

5 lợi ích nổi bật của rau ngót

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng và đường huyết: Protein thực vật trong rau ngót tạo cảm giác no lâu, đồng thời ít chất béo nên phù hợp với người đang giảm cân hoặc cần kiểm soát đường huyết.

Loại rau này còn được khuyên dùng thay thế một phần đạm động vật bằng đạm thực vật giúp hạn chế các rối loạn chuyển hóa liên quan đến loãng xương và sỏi thận.

Tăng cường miễn dịch: Rau ngót rất giàu vitamin C - hàm lượng thậm chí cao hơn nhiều loại trái cây phổ biến như cam. Vitamin C góp phần tăng sức đề kháng, thúc đẩy hình thành collagen, hỗ trợ làm lành vết thương và bảo vệ tế bào khỏi tác động của các gốc tự do.

Tốt cho mắt và xương: Hàm lượng beta-caroten cùng vitamin A giúp bảo vệ thị lực trong khi vitamin K và canxi góp phần duy trì mật độ xương, giảm nguy cơ loãng xương ở người cao tuổi.

Hỗ trợ phụ nữ sau sinh: Theo kinh nghiệm dân gian và một số nghiên cứu, rau ngót chứa các hợp chất sterol có hoạt tính tương tự estrogen, có thể kích thích tiết sữa ở phụ nữ sau sinh. Đây cũng là món canh quen thuộc trong thực đơn của nhiều sản phụ.

Thanh nhiệt, hỗ trợ tiêu hóa: Theo y học cổ truyền, rau ngót có tính mát, vị ngọt, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, lợi tiểu, nhuận tràng, tiêu viêm và hỗ trợ bổ huyết. Rau thường được dùng nấu canh trong mùa hè để giải nhiệt.

Lưu ý khi ăn

Rau ngót đặc biệt phù hợp với những nhóm người sau:

- Người muốn giảm cân hoặc kiểm soát đường huyết.

- Người cần bổ sung vitamin A, C, K và chất sắt.

- Người cao tuổi cần tăng cường sức khỏe xương.

- Phụ nữ sau sinh cần hỗ trợ tiết sữa (khi không có chống chỉ định của bác sĩ).

- Người có chế độ ăn ít thịt, cần bổ sung thêm nguồn đạm thực vật.

Bạn nên ăn rau ngót đã nấu chín, hạn chế uống nước ép rau ngót sống, đặc biệt với phụ nữ mang thai.

Ngoài ra, rau nên được sử dụng ngay sau khi nấu để giữ giá trị dinh dưỡng và hạn chế biến đổi các hoạt chất. Dù đây là thực phẩm bổ dưỡng, người trưởng thành cũng không nên ăn quá nhiều rau ngót trong một bữa mà cần đa dạng các loại rau để bảo đảm cân bằng dinh dưỡng.