Tôi thích món rươi nhưng cũng không dám ăn nhiều. Xin chuyên gia tư vấn, thực phẩm này có tốt cho sức khỏe như đồn thổi không và khi ăn món này nên dùng như thế nào cho hợp lý? (Bùi Thị Bích Trang - Hà Nội)

Tiến sĩ, bác sĩ Phạm Việt Hoàng - Phó Giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh (Hà Nội) tư vấn:

Rươi từ lâu đã được coi là món quà đặc biệt của thiên nhiên dành cho vùng ven biển và cửa sông Bắc Bộ. Thuộc họ giun nhiều lông, rươi sinh sống trong môi trường nước tự nhiên và chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn vào cuối thu, đầu đông. Đây là lúc rươi béo, chắc và ngon nhất.

Rươi được chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn như chả rươi, rươi kho riềng, rươi rang muối. Sở dĩ rươi được yêu thích là bởi hương vị lạ, thơm ngậy và giá trị dinh dưỡng cao.

Người ta nghiên cứu trong 100g rươi có tới 14% protein, 4% lipid, cung cấp khoảng 90 calo - con số cao hơn nhiều loại thực phẩm quen thuộc. Protein của rươi cũng được đánh giá dễ hấp thụ và có tác dụng chống oxy hóa.

Trong Đông y, rươi còn được dùng để bồi bổ sức khỏe, hỗ trợ điều trị suy nhược cơ thể và tăng cường miễn dịch, đặc biệt phát huy công dụng khi kết hợp với vỏ quýt - cũng là lý do món chả rươi truyền thống luôn có loại nguyên liệu này.

Rươi có nhiều giá trị dinh dưỡng. Ảnh: P.T.

Tuy nhiên, dù giàu dinh dưỡng, rươi vẫn là thực phẩm khiến khiến không ít người dè chừng. Do đặc tính sinh học và môi trường sống, rươi dễ gây dị ứng hoặc nhiễm vi sinh vật nếu chế biến không đúng cách.

Để đảm bảo an toàn, bạn cần ghi nhớ “5 không khi ăn rươi”:

1. Không ăn rươi nếu có cơ địa dị ứng hải sản, nhộng, phấn hoa

Nhóm người này có nguy cơ cao bị dị ứng với protein đặc thù trong rươi, dẫn đến nổi mề đay, đau đầu, chóng mặt hoặc thậm chí sốc phản vệ. Người từng dị ứng rươi tuyệt đối không ăn lại. Với người lần đầu ăn, nên thử lượng nhỏ để cơ thể thích ứng.

2. Không ăn rươi nếu mắc bệnh gan, thận

Người bệnh gan hoặc suy thận độ 1, 2 cần tránh rươi vì lượng đạm cao có thể tạo gánh nặng cho quá trình chuyển hóa, khiến bệnh tiến triển nặng hơn.

3. Không ăn rươi khi đang rối loạn tiêu hóa

Những người đầy bụng, khó tiêu hoặc vừa trải qua ngộ độc thực phẩm nên tạm kiêng. Rươi có thể làm tình trạng rối loạn tiêu hóa thêm nghiêm trọng.

4. Không cho người già, trẻ em và phụ nữ mang thai ăn rươi

Đây là nhóm có hệ tiêu hóa và đề kháng yếu. Nếu rươi không được xử lý kỹ, nguy cơ tiêu chảy, nhiễm khuẩn rất cao, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe.

5. Không sử dụng rươi đã chết hoặc chế biến sai cách

Rươi chết có thể sinh độc tố, gây ngộ độc cấp. Khi mua cần chọn rươi còn sống, rửa nhẹ để tránh dập vỡ. Dùng nước 40-50 độ C để rươi rụng lông rồi vớt ra để ráo trước khi chế biến. Nếu bảo quản đông rươi, bạn phải để đúng nhiệt độ và không lưu trữ quá lâu.