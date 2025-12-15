Trái cây giàu vitamin, chất xơ, chất chống oxy hóa - rất tốt cho tiêu hóa, miễn dịch, tim mạch… Tuy nhiên, theo các chuyên gia, trái cây cũng chứa đường tự nhiên và khi ăn sai cách hoặc quá nhiều có thể gây ra tác hại, thậm chí làm sức khỏe xấu đi.

Một cảnh báo gần đây từ bác sĩ tim mạch, được Hindustan Times trích dẫn, cho rằng, ăn liên tục, quá nhiều trái cây có thể là một trong những nguyên nhân dẫn đến bệnh gan nhiễm mỡ, bệnh mạch vành, tiểu đường.

Dưới đây là những nhóm người cần cẩn trọng khi ăn các loại quả:

1. Người bị tiểu đường hoặc cần kiểm soát đường huyết

Theo Times of India, vì trái cây chứa đường tự nhiên và carbohydrate, nếu ăn quá nhiều hoặc chọn trái cây ngọt, khi đó lượng đường vào máu tăng nhanh dễ khiến đường huyết tăng. Do vậy, người mắc bệnh tiểu đường không nên ăn tùy tiện tất cả trái cây, nên chọn loại có lượng đường thấp, ăn vừa phải, chia nhỏ khẩu phần, hạn chế ăn vào những thời điểm nhạy cảm (ví dụ ngay trước ngủ).

Trái cây nhiều dinh dưỡng nhưng không phù hợp với một số người. Ảnh: Ban Mai

2. Người có bệnh về thận

Một số trái cây đặc biệt chứa kali cao hoặc các chất như oxalat, purin có thể làm tăng gánh nặng cho thận, dễ tạo sỏi thận. Các chuyên gia khuyến cáo người bệnh thận nên hạn chế các loại quả như bưởi, mận, nếu ăn nhiều dễ làm tăng nguy cơ tổn hại thận, sỏi thận.

3. Người có vấn đề tiêu hóa

Vì trái cây chứa nhiều chất xơ và đường đơn, nên nếu hệ tiêu hóa yếu, dễ đầy hơi, trướng bụng, tiêu chảy, việc ăn trái cây nhiều hoặc sai cách có thể khiến hệ tiêu hóa rối loạn. Ngoài ra, ăn trái cây ngay sau bữa ăn nhiều đạm, béo hoặc trước khi ngủ cũng có thể khiến dạ dày khó tiêu, tăng acid, ảnh hưởng xấu tới sức khỏe, đặc biệt với người nhạy cảm.

4. Người không dung nạp fructose

Nếu bạn bị khó hấp thu fructose - đường tự nhiên có trong nhiều loại quả thì ăn trái cây nhiều có thể gây đầy hơi, chướng bụng, tiêu chảy, đau bụng.

Những trái cây chứa nhiều fructose nên tránh hoặc ăn rất ít gồm: táo, lê, dưa hấu... Trong khi đó, một số trái ít fructose hơn như nho, dâu tây, việt quất có thể chấp nhận được nếu ăn lượng nhỏ.

Ăn quá nhiều trái cây gây hại cả với người khỏe mạnh

Một nghiên cứu gần đây ghi nhận: Nếu bạn ăn trái cây quá mức, đặc biệt các loại ngọt, chứa fructose cao, có thể làm gan phải làm việc quá tải; fructose dư thừa được chuyển đến gan, tích tụ thành mỡ, tăng nguy cơ gan nhiễm mỡ.

Hơn nữa, dù trái cây tốt nhưng không thể thay thế các nhóm dưỡng chất khác. Nếu ăn quá nhiều trái cây, bạn có thể bỏ lỡ protein, chất béo lành mạnh, chất khoáng, ảnh hưởng đến cân bằng dinh dưỡng.

Cách ăn trái cây an toàn

Nếu bạn có vấn đề về đường huyết, thận, tiêu hóa: Nên hạn chế trái cây ngọt, nhiều đường; ưu tiên các loại ít đường, ít fructose, ít kali.

Ăn với lượng vừa phải: Không nên ăn no trái cây mà cần kết hợp với các nhóm thực phẩm khác (protein, rau xanh, tinh bột phức).

Tránh ăn trái cây vào thời điểm nhạy cảm: Tránh ăn các loại quả ngay trước ngủ, sau bữa ăn quá no, sau tập luyện nặng vì có thể ảnh hưởng tiêu hóa, đường huyết, chất lượng ngủ.

Với người khỏe mạnh: Trái cây vẫn rất tốt nhưng nên đa dạng (nhiều loại, nhiều màu sắc), ăn vừa đủ theo khuyến nghị.