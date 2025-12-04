Ông N.V.B (57 tuổi, Hà Nội) nội soi đường tiêu hóa phát hiện tổn thương lan tỏa từ họng, thực quản đến dạ dày, nhiều vết loét dài, có dấu hiệu hoại tử.



Trước đó, ông B. uống rượu trái cây ngâm và bắt đầu thấy rát họng nhẹ. Ban đầu, ông chỉ nghĩ đó là dấu hiệu viêm họng thông thường. Nhưng khi thăm khám, bác sĩ phát hiện bệnh nhân có các dấu hiệu bất thường tại niêm mạc họng nên chỉ định nội soi để xác định nguyên nhân.

Kết quả nội soi khiến cả bệnh nhân và gia đình bất ngờ. Niêm mạc phần mềm phía sau miệng, thực quản và dạ dày của ông B. đều bị tổn thương lan rộng. Các vùng niêm mạc sưng phù, đỏ rực, dễ chảy máu, xuất hiện nhiều vết loét nông phủ lớp màng trắng.

Riêng thực quản có những vết loét kéo dài chiếm gần một phần ba chu vi, đáy loét có dấu hiệu hoại tử. Hành tá tràng cũng đỏ và phù nề đáng kể.

Bác sĩ cho rằng nguyên nhân do chén rượu ngâm hoa quả. Ảnh: Freepick.

Theo Tiến sĩ, bác sĩ Vũ Trường Khanh - Nguyên Trưởng khoa Tiêu hóa - Gan mật - Tụy (Bệnh viện Bạch Mai - Hà Nội), những tổn thương này không giống loét do viêm mạn tính, trào ngược hay nhiễm vi khuẩn H. pylori. Đặc điểm loét ăn mòn cho thấy đây là tổn thương do hóa chất. Dựa vào thông tin bệnh nhân sử dụng rượu ngâm hoa quả trước khi khởi phát triệu chứng, bác sĩ nhận định đây chính là nguyên nhân gây viêm loét nặng.

Bác sĩ Khanh cho biết các loại rượu tự ngâm hoặc rượu không rõ nguồn gốc rất dễ chứa cồn công nghiệp, tạp chất hoặc nồng độ cồn cao vượt mức an toàn. Những chất này có thể phá hủy lớp niêm mạc bảo vệ của đường tiêu hóa trên, khiến mô trở nên mềm, mủn và mất khả năng tự bảo vệ, dẫn đến viêm loét sâu, chảy máu hoặc hoại tử. Nếu người uống có bệnh nền như trào ngược hay viêm dạ dày mạn thì mức độ tổn thương càng nghiêm trọng.

Nếu không xử lý sớm, tình trạng ăn mòn do hóa chất có thể gây biến chứng nguy hiểm như nhiễm trùng, thủng thực quản hoặc hẹp thực quản mạn tính, ảnh hưởng lâu dài đến khả năng nuốt và dinh dưỡng.

Do tình trạng nặng nên ông B. phải nhập viện điều trị. Các bác sĩ đưa ra chiến lược điều trị tích cực như hạn chế ăn uống qua đường miệng để giảm ma sát lên vùng viêm loét, đồng thời dùng thuốc bảo vệ niêm mạc, thuốc giảm tiết axit và theo dõi sát sao các bệnh nền như gan, gout và thiếu máu. Những yếu tố này có thể làm chậm quá trình hồi phục nên bác sĩ liên tục kiểm tra chức năng gan, men gan và các chỉ số sinh hóa của người bệnh trong suốt quá trình điều trị.

Sau một tháng, nội soi kiểm tra lại cho thấy niêm mạc họng, thực quản và dạ dày cải thiện rõ rệt. Các vết loét giảm đỏ, lớp giả mạc mỏng hơn và không xuất hiện chảy máu mới. Tuy nhiên, người bệnh vẫn cần ăn uống thận trọng, ưu tiên thức ăn mềm, dễ nuốt như cháo, súp, rau củ nấu nhuyễn, tránh các món cay, quá nóng, quá lạnh hoặc có cồn.

Bác sĩ Khanh khuyến cáo người dân không nên uống rượu tự ngâm nếu không chắc chắn về nguồn gốc nguyên liệu và cách ngâm ủ. Rượu không rõ chất lượng tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc và gây tổn thương nghiêm trọng đường tiêu hóa.

Ngoài ra, ông khuyến cáo thêm, sau khi uống rượu có biểu hiện rát họng, khó nuốt, đau ngực, nôn ra máu hoặc đau bụng, cần đến ngay cơ sở y tế để kiểm tra.

