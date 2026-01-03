Thịt bò là thực phẩm giàu đạm, sắt và nhiều vi chất cần thiết cho cơ thể. Tuy nhiên, gần đây, trên thị trường xuất hiện tình trạng một số loại thịt có dấu hiệu bị xử lý bằng hóa chất nhằm làm thay đổi màu sắc và cảm quan, đánh lừa người tiêu dùng. Nếu mua và sử dụng phải thịt bò không an toàn, người dân có nguy cơ đối mặt với nhiều hệ lụy sức khỏe, đặc biệt khi sử dụng thường xuyên hoặc kéo dài.

Theo Phó giáo sư Nguyễn Duy Thịnh, nguyên giảng viên Viện Công nghệ Thực phẩm - Đại học Bách Khoa Hà Nội, một trong những hóa chất có thể bị lạm dụng là Sodium Metabisulfite (muối công nghiệp) và các chất tạo màu không đúng quy định. Đây là những chất không được phép sử dụng tùy tiện trong thực phẩm tươi sống, có thể gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Để bảo vệ bản thân và gia đình, người dân cần ghi nhớ 5 “không” quan trọng dưới đây:

1. Không mua thịt bò giá rẻ bất thường, màu sắc quá bắt mắt

Thịt bò tươi tự nhiên thường có màu đỏ sẫm, bề mặt khô ráo vừa phải, không bóng loáng. PGS Thịnh khuyên người tiêu dùng cần cảnh giác với những miếng thịt bò có màu đỏ tươi bất thường, thớ thịt quá mịn hoặc có ánh hồng lạ - đây có thể là dấu hiệu thịt đã bị xử lý hóa chất để “tân trang” lại màu sắc.

Bên cạnh đó, thịt bò có giá rẻ bất thường so với mặt bằng chung cũng là yếu tố cần cân nhắc. Việc ham rẻ rất dễ khiến người tiêu dùng mua phải thịt kém chất lượng, thịt đã qua xử lý hoặc không rõ nguồn gốc.

2. Không mua thịt bò không rõ nguồn gốc, thiếu kiểm dịch

Một nguyên tắc quan trọng là chỉ mua thịt bò tại các cơ sở uy tín, có dấu kiểm dịch rõ ràng, được bảo quản đúng điều kiện. Thịt bán trôi nổi, không nhãn mác, không có thông tin truy xuất nguồn gốc tiềm ẩn nguy cơ cao bị nhiễm vi sinh vật hoặc hóa chất độc hại.

Bác sĩ Lê Thuận Linh - Trưởng khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức (TPHCM) cho rằng việc phơi nhiễm sulfite và các chất bảo quản không đúng quy định trong thực phẩm có thể gây hại nghiêm trọng cho sức khỏe nếu sử dụng lâu dài.

Thịt bò có nguy cơ bị tẩm hóa chất. Ảnh: P.Duyên.

3. Không ăn thịt bò tái, sống hoặc thịt xay, thịt tẩm ướp sẵn

Nhiều người có thói quen ăn bò tái, bò nhúng hoặc các món chế biến chưa chín kỹ. Tuy nhiên, với nguy cơ thịt bị xử lý hóa chất hoặc nhiễm vi khuẩn, việc ăn tái làm tăng đáng kể khả năng hấp thu các chất độc hại vào cơ thể.

Đặc biệt, thịt xay sẵn và thịt đã tẩm ướp thường khó kiểm soát nguồn gốc và chất lượng ban đầu. Các chuyên gia khuyến cáo nên nấu chín kỹ thịt bò trước khi ăn để giảm nguy cơ ngộ độc và nhiễm trùng.

4. Không để thịt ở nhiệt độ phòng quá lâu

Thịt bò mua về cần được bảo quản đúng cách, tránh để ở nhiệt độ phòng quá lâu. Việc bảo quản không đúng điều kiện sẽ tạo môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển và làm gia tăng nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Nếu chưa sử dụng ngay, thịt cần được bảo quản trong ngăn mát hoặc ngăn đông tủ lạnh, tách riêng với thực phẩm chín để tránh lây nhiễm chéo.

5. Không chủ quan với các dấu hiệu bất thường sau khi ăn

Theo bác sĩ Linh, khi ăn phải thực phẩm có chứa sulfite, người sử dụng có thể gặp các triệu chứng như đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy; nặng hơn có thể xuất hiện phản ứng dị ứng, co thắt phế quản, khó thở, nổi mề đay. Việc phơi nhiễm kéo dài có nguy cơ gây tổn thương gan, thận, tim, phổi.

Trẻ em, người cao tuổi và người mắc bệnh mạn tính là nhóm dễ bị ảnh hưởng nặng hơn. Vì vậy, khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường sau ăn, người dân không nên tự điều trị mà cần đi khám sớm để được xử trí kịp thời.

