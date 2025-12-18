Sắt là vi chất thiết yếu, đóng vai trò quan trọng trong quá trình tạo máu và vận chuyển oxy đi khắp cơ thể. Thiếu sắt có thể dẫn đến mệt mỏi, suy nhược và nhiều vấn đề sức khỏe khác. Thịt bò từ lâu được xem là nguồn cung cấp sắt dồi dào, với khoảng 2,5mg sắt trong mỗi khẩu phần 85g. Tuy nhiên, trên thực tế, vẫn có một số loại thực phẩm khác chứa lượng sắt cao hơn:

Hàu

Theo Hướng dẫn Dinh dưỡng của Mỹ, hàu là một trong những thực phẩm giàu sắt hàng đầu. Chỉ với một khẩu phần gồm ba con hàu, cơ thể của bạn đã được cung cấp tới 6,9mg sắt. Nhờ hàm lượng sắt cao, hàu là lựa chọn phù hợp cho những người cần bổ sung vi chất này thông qua chế độ ăn uống.

Vẹm

Một loại hải sản khác cũng rất giàu sắt là vẹm. Trong mỗi khẩu phần khoảng 85g vẹm có chứa 5,7mg sắt. Con số này giúp người ăn tiến gần hơn đến lượng sắt khuyến nghị hằng ngày, đặc biệt có lợi cho những người có nguy cơ thiếu sắt.

Thịt vịt là món ăn chứa nhiều sắt nhỉnh hơn cả thịt bò. Ảnh: Ban Mai

Thịt vịt

Dù không phổ biến như thịt gà hay bò, thịt vịt vẫn là nguồn cung cấp sắt đáng kể. Một khẩu phần 85g ức vịt chứa khoảng 3,8mg sắt, cao hơn so với cùng khẩu phần bít tết. Đây là lựa chọn thay thế phù hợp cho những bữa ăn cần tăng cường sắt từ thực phẩm động vật.

Trứng vịt và trứng gà tây

So với trứng gà thông thường, trứng vịt và trứng gà tây có hàm lượng sắt cao hơn rõ rệt. Trứng gà tây cung cấp khoảng 3,2mg sắt mỗi quả, trong khi trứng vịt chứa khoảng 2,7mg sắt. Trong khi đó, một quả trứng gà chỉ có khoảng 1mg sắt. Nhờ vậy, trứng vịt và trứng gà tây có thể trở thành lựa chọn bữa sáng giàu sắt hơn.

Cải bó xôi

Cải bó xôi là loại rau quen thuộc chứa lượng sắt khá cao. Một 180g cải bó xôi luộc cung cấp khoảng 6,4mg sắt. Đây là sắt không heme - dạng sắt có nguồn gốc thực vật và khó hấp thụ hơn so với sắt heme từ động vật. Tuy vậy, với hàm lượng lớn như vậy, một khẩu phần cải bó xôi vẫn góp phần đáng kể vào việc bổ sung sắt cho cơ thể.

Đối với người ăn chay, nhu cầu sắt trong chế độ ăn thường cao hơn. Nguyên nhân là phần lớn sắt hấp thụ từ thực vật thuộc dạng không heme, có khả năng hấp thụ thấp hơn. Vì vậy, người ăn chay được khuyến nghị tiêu thụ lượng sắt gần gấp đôi so với mức khuyến nghị thông thường, tương đương khoảng 16mg/ngày đối với nam và 36mg/ngày đối với nữ.

Nhiều loại thực phẩm chay có hàm lượng sắt đáng kể như atisô cung cấp khoảng 5,1mg sắt trong mỗi khẩu phần 150g; 170g đậu ngự chứa khoảng 4,9mg sắt; 170g đậu nành cung cấp 4,4mg sắt; 175g cải cầu vồng chứa 4mg sắt. Ngoài ra, các loại đậu cũng là nguồn sắt quan trọng, trong đó đậu lăng và đậu trắng đều cung cấp khoảng 3,3mg sắt trong mỗi khẩu phần 100g.

Việc đa dạng hóa thực phẩm giàu sắt, cả từ nguồn động vật lẫn thực vật, sẽ giúp cơ thể hấp thụ đủ vi chất cần thiết, góp phần duy trì sức khỏe và phòng ngừa tình trạng thiếu sắt.