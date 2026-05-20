Uy tín về độ an toàn của Toyota đã bị ảnh hưởng nghiệm trọng khi một trong những mẫu xe bán chạy nhất của hãng tại Nam Phi là Toyota Starlet vừa bị xếp hạng 0 sao an toàn trong bài thử nghiệm va chạm của Global NCAP (Chương trình Đánh giá xe mới toàn cầu).

Toyota Starlet - mẫu xe đổi logo của Suzuki Baleno bị chấm điểm "0 sao" an toàn. Ảnh: Global NCAP

Kết quả thử nghiệm va chạm này mở ra nhiều câu hỏi về tiêu chuẩn an toàn cho xe bán tại các thị trường đang phát triển như Nam Phi và các nước châu Phi khác. Đồng thời, nó cũng chứng minh cho việc đổi tên thương hiệu cũng tiềm ẩn đầy sự rủi ro nguy hiểm.

Theo trang Carscoops, chiếc xe được thử nghiệm là mẫu Starlet cấp thấp đời cũ, được sản xuất tại Ấn Độ được xuất khẩu sang Nam Phi và gần như là bản sao y hệt của Suzuki Baleno. Sự khác biệt nằm ở việc thiết kế lại cản trước và sau, kiểu dáng cửa sau và danh mục động cơ khác nhau. Về cơ bản, đó vẫn là cùng một chiếc xe nhưng mang logo khác.

Mặc dù được trang bị hệ thống kiểm soát ổn định điện tử (ESC) và túi khí đôi phía trước tiêu chuẩn, kết quả cho thấy Toyota Starlet không ghi được bất kỳ điểm nào ở hạng mục bảo vệ người lớn khi va chạm phía trước hay bên hông, tức 0 sao cho phần bảo vệ hành khách trưởng thành.

Theo đánh giá chính thức từ Global NCAP, nguyên nhân chính dẫn tới kết quả "thê thảm" này là khung gầm và thân vỏ không ổn định, cùng việc thiếu các túi khí bên hông, túi khí rèm hay hệ thống bảo vệ nâng cao.

Bài kiểm tra va chạm bên hông là một thảm họa, việc thiếu túi khí bên hông dẫn đến khả năng bảo vệ đầu và ngực kém, trong khi khả năng bảo vệ bụng chỉ ở mức tạm được. Kết quả tệ đến mức tổ chức Global NCAP đã bỏ qua hoàn toàn bài kiểm tra va chạm bên hông với cột.

Dù vậy, phần bảo vệ trẻ em trên Toyota Starlet lại ghi điểm tương đối tốt hơn, với 3 sao an toàn trong hạng mục này khi sử dụng ghế trẻ em, nhờ khả năng giữ vị trí ghế khá ổn định và hệ thống ISOFIX tiêu chuẩn.

Ông Richard Woods, Giám đốc điều hành của Global NCAP cho biết: "Đây là kết quả 0 sao gây sốc đối với thương hiệu số 1 Nhật Bản. Toyota Starlet vốn là một trong những mẫu xe bán chạy nhất tại Nam Phi, có khung gầm không ổn định, cũng như khả năng bảo vệ đầu và ngực kém, cả hai đều là vấn đề đáng lo ngại."

Phía Toyota Nam Phi lập tức phản hồi rằng mẫu xe được thử nghiệm là phiên bản cũ, không phản ánh đúng cấu hình đang bán trên thị trường, vì từ cuối năm 2025, Starlet đã được nâng cấp trang bị tiêu chuẩn lên đến 6 túi khí cùng nhiều công nghệ an toàn hơn.

Tổ chức Global NCAP đã mua một chiếc xe ẩn danh và dự định sẽ tiến hành kiểm tra lại. Cho đến khi có kết quả kiểm tra lại, kết quả 0 sao vẫn được ghi nhận.

Theo Carscoops

Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!