Khi nói đến sức khỏe tim mạch, độ bền của các mạch máu quan trọng hơn chúng ta tưởng. Mạch bị tổn thương hoặc xơ cứng có thể cản trở lưu thông máu, dẫn đến các vấn đề như huyết áp cao, bệnh tim thậm chí là đột quỵ. Tuy nhiên, cơ thể con người có cơ chế tự phục hồi và một số loại thực phẩm có thể hỗ trợ tích cực cho quá trình này. Các nhà khoa học như Tiến sĩ William Li (hiện làm việc tại Mỹ) chỉ ra rằng có những loại thực phẩm giữ cho mạch máu hoạt động hiệu quả.

Tỏi là một trong những thực phẩm tốt cho hệ tim mạch. Ảnh: Ban Mai

Cải bó xôi

Theo Times of India, các loại rau xanh như cải bó xôi chứa nhiều nitrat, được cơ thể chuyển hóa thành nitric oxide - một phân tử quan trọng giúp mạch máu giãn nở và máu lưu thông dễ dàng. Tiến sĩ William Li nhấn mạnh rằng cải bó xôi có khả năng hỗ trợ phục hồi lớp nội mạc mạch máu. Ngoài ra, các chất chống oxy hóa trong rau giúp giảm stress oxy hóa, nguyên nhân chính gây tổn thương mạch máu. Một đĩa cải bó xôi không chỉ làm món ăn thêm đẹp mắt mà còn âm thầm củng cố thành động mạch từ bên trong.

Củ dền

Củ dền thường được gọi là “nhà máy sản xuất nitric oxide của tự nhiên”, tăng cường cung cấp oxy trong cơ thể bằng cách mở rộng mạch máu. Các nghiên cứu cho thấy việc ăn củ dền thường xuyên có thể giảm độ cứng của động mạch, đặc biệt ở người lớn tuổi. Loại thực phẩm này cũng cải thiện sức bền, đó là lý do nhiều vận động viên ưa chuộng nước ép củ dền. Ngoài ra, sắc tố betalain trong củ dền là chất chống oxy hóa mạnh, bảo vệ mạch máu khỏi hao mòn và tổn hại.

Chocolate đen

Không phải mọi món ngọt đều có hại. Chocolate đen, đặc biệt loại chứa ít nhất 70% ca cao, là món tráng miệng hiếm hoi có lợi cho hệ mạch máu. Ca cao giàu flavanol, hợp chất đã được chứng minh giúp phục hồi lớp nội mạc mạch máu và tăng tính đàn hồi. Theo nghiên cứu của Tiến sĩ William Li, flavanol còn kích thích giải phóng nitric oxide, cải thiện tuần hoàn và giảm viêm. Tất nhiên, ăn vừa phải là điều quan trọng - chỉ một miếng nhỏ cũng đủ mang lại lợi ích mà không gây phản tác dụng.

Tỏi

Tỏi từ lâu đã được xem như một vị thuốc tự nhiên được khoa học hiện đại công nhận. Hợp chất allicin trong tỏi giúp giảm độ cứng của động mạch và ngăn ngừa tích tụ mỡ trong thành mạch. Nghiên cứu cho thấy tỏi có thể hạ huyết áp đồng thời giúp mạch máu giãn nở. Ngoài ra, tỏi còn có tác dụng chống viêm, giúp mạch máu “mệt mỏi” có cơ hội phục hồi và hoạt động hiệu quả hơn.

Nghệ

Với hoạt chất chính là curcumin, nghệ là “nhà vô địch” trong việc phục hồi mạch máu. Các nghiên cứu chỉ ra curcumin giảm viêm trong mạch máu - yếu tố quan trọng dẫn đến bệnh tim. Chất này cũng giúp cải thiện chức năng của lớp nội mạc, đóng vai trò điều hòa huyết áp và ngăn ngừa đông máu. Việc thêm nghệ vào bữa ăn không chỉ làm tăng hương vị mà còn như liều thuốc bảo vệ hằng ngày cho hệ mạch máu của bạn.