Nhiều loại trà thảo mộc như trà gừng, trà bạc hà được các nghiên cứu ghi nhận có thể cải thiện hệ tiêu hóa, giảm đầy hơi, buồn nôn và hỗ trợ chức năng dạ dày.

1. Giảm buồn nôn

Một số loại trà thảo mộc nổi bật về khả năng giảm buồn nôn và nôn, bao gồm trà gừng, bạc hà, cúc và thì là. Chiết xuất hoa cúc đã được chứng minh có hiệu quả với tình trạng buồn nôn do thai kỳ. Trong khi đó, gừng không chỉ giảm buồn nôn mà còn hạn chế nôn, đầy hơi và khó chịu dạ dày liên quan đến say tàu xe, thai kỳ hoặc hóa trị.

Các loại trà thảo mộc đem lại nhiều tác dụng cho sức khỏe. Ảnh: Ban Mai

2. Làm dịu tình trạng khó tiêu

Theo Verywellhealth, gừng có khả năng giảm lượng axit trong dạ dày, từ đó ngăn trào ngược thực quản, ợ nóng và khó tiêu. Việc bổ sung gừng dạng viên còn giúp rút ngắn thời gian làm rỗng dạ dày, giảm nguy cơ khó chịu.

3. Giảm viêm

Một số loại trà thảo mộc chứa hợp chất chống viêm, giúp cải thiện sức khỏe đường tiêu hóa. Trà gừng giàu chất chống oxy hóa mạnh, có thể giảm viêm mạn tính trong ruột, hạn chế tình trạng sưng và khó chịu. Trà bạc hà có khả năng làm dịu đường ruột, trong khi dầu bạc hà có thể giảm đau và đầy hơi liên quan hội chứng ruột kích thích. Việc giảm viêm lâu dài không chỉ giúp cải thiện tiêu hóa mà còn hỗ trợ sức khỏe tổng thể.

4. Giảm đầy hơi và chướng bụng

Trà gừng và trà bạc hà đặc biệt hiệu quả trong việc giảm đầy hơi. Các hợp chất gingerol và shogaol trong gừng kích thích quá trình làm rỗng dạ dày, giảm chướng bụng và khó tiêu. Uống trà thảo mộc đều đặn có thể giúp đường tiêu hóa hoạt động trơn tru hơn, giảm cảm giác nặng nề sau bữa ăn.

Rủi ro và lưu ý khi uống trà thảo mộc

Mặc dù an toàn với phần lớn người sử dụng nhưng phụ nữ mang thai hoặc cho con bú cần thận trọng, vì một số loại thảo mộc có thể gây co bóp tử cung, tăng nguy cơ sinh non hoặc tương tác với thuốc kê đơn. Tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ trước khi bắt đầu chế độ uống trà thảo mộc mới là cần thiết.

Các cách tự nhiên hỗ trợ sức khỏe đường ruột

Ngoài việc uống trà thảo mộc, duy trì thói quen uống đủ nước, ăn nhiều rau củ, trái cây, đậu, ngũ cốc nguyên hạt, chất béo lành mạnh và protein nạc đều cải thiện tiêu hóa. Bổ sung chất xơ, đồng thời giảm căng thẳng cũng cân bằng hệ vi khuẩn đường ruột, giảm viêm và cải thiện sức khỏe tổng thể.

Uống trà thảo mộc mỗi ngày kết hợp chế độ sinh hoạt lành mạnh có thể mang lại lợi ích thiết thực cho hệ tiêu hóa, giúp cơ thể nhẹ nhàng, khỏe mạnh hơn.