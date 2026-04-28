Sức khỏe gan thường chỉ được chú ý khi xuất hiện vấn đề. Phần lớn mọi người quan tâm nhiều hơn đến cân nặng, tiêu hóa hay đường huyết mà quên rằng gan đang âm thầm đảm nhiệm nhiều chức năng quan trọng. Cơ quan này giúp xử lý chất dinh dưỡng, lọc độc tố, hỗ trợ quá trình chuyển hóa và góp phần duy trì mức năng lượng của cơ thể.

Tin vui là những thay đổi nhỏ trong chế độ ăn uống hằng ngày cũng có thể hỗ trợ gan. Bạn không nhất thiết phải áp dụng các chế độ ăn phức tạp hay những phương pháp “thải độc” cực đoan, việc bổ sung đều đặn một số loại rau quen thuộc cũng có thể mang lại lợi ích lâu dài.

Bác sĩ Saurabh Sethi, chuyên gia tiêu hóa được đào tạo tại Đại học Harvard và Stanford (Mỹ), đã chia sẻ trên Instagram ba loại rau ông sử dụng mỗi tuần để hỗ trợ sức khỏe gan. Đây đều là những thực phẩm dễ mua, dễ chế biến và có cơ chế tác động rõ ràng trong cơ thể.

Mướp đắng có hương vị đặc biệt có thể kết hợp chế biến cùng trứng, thịt. Ảnh minh họa: AI

Củ dền: Thực phẩm này chứa nhiều betalain - hợp chất tạo nên màu đỏ đặc trưng. Theo bác sĩ Sethi, betalain giúp giảm stress oxy hóa trong cơ thể. Khi mức độ stress oxy hóa giảm, gan sẽ ít chịu áp lực hơn và có thể hoạt động hiệu quả hơn.

Bông cải xanh cùng các loại rau họ cải như bắp cải hay súp lơ: Bông cải xanh chứa sulforaphane - hợp chất có khả năng hỗ trợ các con đường thải độc tự nhiên của gan. Nhờ đó, gan có thể thực hiện chức năng của mình tốt hơn. Nếu không quen ăn bông cải xanh, bạn có thể thay thế bằng các loại rau họ cải khác với lợi ích tương tự, đồng thời dễ đưa vào bữa ăn hằng ngày.

Mướp đắng (khổ qua): Đây là thực phẩm quen thuộc với tác dụng hỗ trợ kiểm soát đường huyết. Bác sĩ Sethi cho biết mướp đắng cải thiện độ nhạy insulin. Điều này đặc biệt quan trọng vì kháng insulin là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến gan nhiễm mỡ. Khi chức năng insulin được cải thiện, sức khỏe gan cũng được hỗ trợ gián tiếp.

Bác sĩ Sethi nhấn mạnh rằng những thực phẩm trên không phải là “giải pháp kỳ diệu” có thể mang lại hiệu quả tức thì. Tuy nhiên, việc bổ sung chúng một cách đều đặn có thể cải thiện sức khỏe gan theo thời gian. Điều quan trọng không nằm ở việc thay đổi toàn bộ chế độ ăn trong thời gian ngắn mà là duy trì thói quen ăn uống lành mạnh một cách bền vững.

Thay vì áp dụng những phương pháp cực đoan, mỗi người có thể bắt đầu từ những bước đơn giản như thêm một hoặc hai loại rau kể trên vào thực đơn hằng tuần. Sự kiên trì trong những lựa chọn nhỏ này chính là yếu tố giúp gan hoạt động tốt hơn và góp phần duy trì sức khỏe tổng thể.