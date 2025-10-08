Cần tây - Quét dọn đường ruột
Theo Webmd, cần tây là loại rau ít calo, giàu chất xơ và nước, có khả năng ngăn ngừa táo bón và hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả. Lượng kali dồi dào trong cần tây duy trì cân bằng điện giải, đồng thời có tác dụng giảm mỡ máu và lợi tiểu nhẹ. Với những người thường xuyên ăn đồ dầu mỡ hoặc ít vận động, cần tây là lựa chọn lý tưởng giúp thanh lọc và làm mát cơ thể.
Ngoài tác dụng hỗ trợ tiêu hóa, cần tây còn kích thích cảm giác ngon miệng và cung cấp thêm vitamin A, C cùng các chất chống oxy hóa, góp phần cải thiện sức khỏe tim mạch. Đây là loại rau dễ chế biến, có thể dùng trong món xào, luộc hoặc trộn gỏi để tăng lượng chất xơ tự nhiên.
Cải bó xôi - Thanh lọc và tăng cường nhu động ruột
Theo Aboluowang, cải bó xôi giàu dinh dưỡng với hàm lượng chất xơ, diệp lục, vitamin C và sắt cao. Chất diệp lục trong rau loại bỏ độc tố, thanh lọc máu và bảo vệ tế bào gan, trong khi chất xơ lại đóng vai trò thúc đẩy hoạt động của ruột, hỗ trợ quá trình tiêu hóa và bài tiết.
Bổ sung rau chân vịt thường xuyên cải thiện tình trạng táo bón, đồng thời cung cấp khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Đây cũng là loại rau thích hợp cho người cần tăng cường chất sắt và cải thiện chức năng đường ruột.
Mộc nhĩ đen - Bảo vệ và làm sạch đường ruột
Đây là loại nấm quen thuộc trong bữa ăn của người Việt, chứa nhiều chất xơ, vitamin và khoáng chất. Đặc biệt, hàm lượng chất xơ cao kích thích nhu động ruột, hỗ trợ đào thải độc tố ra khỏi cơ thể. Mộc nhĩ còn có khả năng hấp thu các tạp chất trong đường tiêu hóa, làm sạch ruột và giảm nguy cơ táo bón.
Không chỉ tốt cho tiêu hóa, mộc nhĩ đen còn góp phần giảm mỡ máu, cải thiện tuần hoàn và tăng cường sức đề kháng. Loại nấm này có thể dùng kết hợp với nhiều nguyên liệu khác, vừa giúp món ăn hấp dẫn, vừa nâng cao giá trị dinh dưỡng.