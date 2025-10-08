Cần tây - Quét dọn đường ruột Theo Webmd, cần tây là loại rau ít calo, giàu chất xơ và nước, có khả năng ngăn ngừa táo bón và hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả. Lượng kali dồi dào trong cần tây duy trì cân bằng điện giải, đồng thời có tác dụng giảm mỡ máu và lợi tiểu nhẹ. Với những người thường xuyên ăn đồ dầu mỡ hoặc ít vận động, cần tây là lựa chọn lý tưởng giúp thanh lọc và làm mát cơ thể. Cần tây có nhiều công dụng với sức khỏe, bạn có thể ăn thường xuyên. Ảnh: PharmEasy Ngoài tác dụng hỗ trợ tiêu hóa, cần tây còn kích thích cảm giác ngon miệng và cung cấp thêm vitamin A, C cùng các chất chống oxy hóa, góp phần cải thiện sức khỏe tim mạch. Đây là loại rau dễ chế biến, có thể dùng trong món xào, luộc hoặc trộn gỏi để tăng lượng chất xơ tự nhiên.

Cải bó xôi - Thanh lọc và tăng cường nhu động ruột Theo Aboluowang, cải bó xôi giàu dinh dưỡng với hàm lượng chất xơ, diệp lục, vitamin C và sắt cao. Chất diệp lục trong rau loại bỏ độc tố, thanh lọc máu và bảo vệ tế bào gan, trong khi chất xơ lại đóng vai trò thúc đẩy hoạt động của ruột, hỗ trợ quá trình tiêu hóa và bài tiết. Bổ sung rau chân vịt thường xuyên cải thiện tình trạng táo bón, đồng thời cung cấp khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Đây cũng là loại rau thích hợp cho người cần tăng cường chất sắt và cải thiện chức năng đường ruột.