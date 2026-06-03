Tuy nhiên, không phải loại giá đỗ nào cũng có giá trị dinh dưỡng giống nhau. Theo chuyên gia dinh dưỡng Lâm Lệ Sầm (Trung Quốc), sự khác biệt về hàm lượng chất xơ giữa các loại giá đỗ lớn hơn nhiều người vẫn nghĩ. Trong đó, giá đỗ đen là loại nổi bật nhất nhờ hàm lượng chất xơ cao đồng thời cung cấp thêm anthocyanin và protein thực vật.

Chia sẻ trên trang Facebook cá nhân, chuyên gia Lâm cho biết 100g giá đỗ đen chứa 4,9g chất xơ, đứng đầu trong các loại giá đỗ. Không chỉ vậy, lượng chất xơ này còn vượt cả bông cải xanh và rau lang, vốn đều có 3,4g chất xơ trên 100g. Ngoài ưu thế về chất xơ, giá đỗ đen còn chứa anthocyanin cùng nguồn protein thực vật chất lượng cao. Đây là một trong những thực phẩm có hiệu quả dinh dưỡng chất lượng so với chi phí bỏ ra.

Giá đỗ xanh phổ biến nhưng không được đánh giá cao bằng các loại đỗ khác. Ảnh: Ban Mai

Đứng ở vị trí thứ hai là giá làm từ hạt đỗ tương với 2,5g chất xơ trên 100g. Mặc dù chỉ bằng khoảng một nửa so với giá đỗ đen nhưng hàm lượng chất xơ trong giá đỗ tương vẫn cao hơn rau muống (2,4g) và bắp cải (1,2g). Chuyên gia Lâm thông tin phần lá mầm của đỗ tương chứa nhiều chất xơ thô. Nhờ đó, giá có thể hỗ trợ kiểm soát đường huyết đồng thời phù hợp với những người muốn tăng cơ và giảm mỡ.

Trong khi đó, giá đỗ xanh - loại phổ biến nhất trên thị trường - lại có hàm lượng chất xơ thấp nhất, chỉ đạt 1,4g trên 100g. Mức này tương đương với nhóm rau có lượng chất xơ thấp như bắp cải. Tuy nhiên, giá đỗ xanh vẫn có những ưu điểm riêng. Loại giá này chứa hơn 94% là nước, rất ít calo, có vị ngọt thanh và độ giòn đặc trưng, tạo cảm giác no và góp phần bổ sung nước cho cơ thể.

Theo chuyên gia Lâm, nguyên nhân khiến hàm lượng chất xơ giữa các loại giá đỗ có sự khác biệt lớn nằm ở phần lá mầm của hạt đỗ. Đỗ đen và đỗ tương vốn giàu protein và chất xơ. Khi bạn ăn giá đỗ vẫn giữ lại phần lá mầm, cơ thể sẽ hấp thụ được lượng chất xơ đáng kể.

Ngược lại, trong quá trình phát triển của giá đỗ xanh, lớp vỏ và phần hạt thường tách ra và rụng mất. Do đó, người ăn chủ yếu chỉ sử dụng phần thân non màu trắng. Dù có vị thanh mát và độ giòn dễ ăn, phần thân này lại có mật độ chất xơ thấp hơn đáng kể so với giá đỗ đen và giá đỗ tương.

Chuyên gia cho biết, nhờ hàm lượng chất xơ cao cùng nguồn protein thực vật dồi dào, giá đỗ đen có thể hỗ trợ nhu động ruột, góp phần ổn định đường huyết và bổ sung nhiều dưỡng chất cho cơ thể khi được sử dụng với lượng phù hợp.