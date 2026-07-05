Tiến sĩ, lương y Phùng Tuấn Giang, Chủ tịch Viện Nghiên cứu Phát triển Y Dược Cổ truyền Việt Nam cho biết, trong y học cổ truyền Việt Nam, tâm được xem là yếu tố chi phối sâu nhất đến sức khỏe và tuổi thọ.

Cơ thể vận hành nhờ khí, tế bào được trẻ hóa nhờ enzyme nhưng tốc độ lão hóa nhanh hay chậm lại phụ thuộc rất lớn vào trạng thái nội tâm. Khi tâm ổn định, các hệ thống thần kinh, nội tiết và miễn dịch hoạt động hài hòa hơn, tạo nền tảng sinh học thuận lợi cho sức khỏe lâu dài.

“Bởi vậy, muốn sống lâu khỏe mạnh, trước hết cần học cách làm cho tâm mình bình an. Đó chính là bí quyết trường thọ đã được người Việt gìn giữ qua nhiều thế hệ, đồng thời là nền tảng cốt lõi của mọi phương pháp dưỡng sinh trong Nam y”, Tiến sĩ Giang nói.

5 loại 'tâm độc' cần tẩy mỗi ngày

Lo lắng quá mức: Làm khí nghịch lên trên, dễ gây mất ngủ, đau đầu, tim đập nhanh và cảm giác bồn chồn kéo dài.

Buồn phiền tích tụ: Ảnh hưởng đến tỳ vị, làm ăn uống kém, tiêu hóa yếu và cơ thể mệt mỏi, thiếu sinh lực.

Sợ hãi thường xuyên: Gây tổn thương chức năng thận, làm suy giảm sức bền, dễ hồi hộp và kiệt lực.

Giận dữ, uất ức: Làm can khí uất kết, sinh nóng trong, tăng huyết áp và rối loạn cảm xúc.

Cô đơn kéo dài: Khiến khí huyết suy giảm, tinh thần sa sút và có thể ảnh hưởng tiêu cực đến tuổi thọ.

Tiến sĩ Giang nhấn mạnh, tâm độc ít thì bệnh tự ít, tâm được làm sạch thì thân thể mới có điều kiện khỏe mạnh và an yên.

Bệnh nhân gặp vấn đề về sức khỏe được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: N.Huyền

10 cách làm tâm an

Thở sâu 3 phút mỗi ngày: Thực hành nhịp thở chậm (hít sâu - giữ ngắn - thở dài) làm dịu hệ thần kinh, ổn định nhịp tim và giảm căng thẳng tức thì.

Uống một tách trà ấm vào buổi sáng: Các loại trà nhẹ như tâm sen, hoa nhài, táo đỏ, lạc tiên giúp an thần, làm dịu cảm xúc và hỗ trợ tuần hoàn.

Ngồi yên 5 phút, tiếp xúc với thiên nhiên: Nhìn ánh nắng, nghe tiếng chim hay gió nhẹ giúp não bộ thư giãn và đưa tâm trí về trạng thái cân bằng tự nhiên.

Thực hành lòng biết ơn mỗi sáng: Nhận diện và nói ra những điều tích cực giúp tăng serotonin, giảm lo âu và cải thiện cảm xúc bền vững.

Tránh tiếp xúc tin tức tiêu cực vào buổi tối: Hạn chế xem tin xấu sau 20h giúp não không bị kích hoạt trạng thái cảnh giác, từ đó ngủ dễ và sâu hơn.

Xoa ấm vùng tim, vỗ nhẹ lồng ngực: Thao tác nhẹ nhàng này giúp kích thích dây thần kinh phó giao cảm, hỗ trợ ổn định nhịp tim và giảm căng thẳng.

Không bàn chuyện căng thẳng trước giờ ngủ: Tránh tranh luận hay nhắc lại chuyện buồn giúp khí huyết không bị xáo trộn, tạo điều kiện cho giấc ngủ phục hồi.

Duy trì một thú vui đơn giản: Làm vườn, đọc sách, uống trà hay chăm cây giúp tâm trí thư giãn tự nhiên, tương đương một liệu pháp an thần nhẹ.

Giữ kết nối xã hội đều đặn: Gặp gỡ người thân, bạn bè giảm cảm giác cô đơn, nâng đỡ tinh thần và có lợi rõ rệt cho sức khỏe lâu dài.

Buông bỏ một điều mỗi tối: Viết ra điều khiến bản thân mệt mỏi rồi khép lại giúp giải tỏa cảm xúc, đưa tâm trí về trạng thái nhẹ nhõm trước khi ngủ.

Tiến sĩ Giang nhấn mạnh, những thói quen nhỏ nhưng bạn duy trì đều đặn mỗi ngày sẽ giúp tâm an định, từ đó hỗ trợ cơ thể tự điều hòa và phục hồi tốt hơn theo thời gian.