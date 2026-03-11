Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Tấn Vũ - Bệnh viện đại học Y Dược cơ sở 3 (TPHCM), uống trà không chỉ là thói quen thư giãn, kết nối mà còn là cách chăm sóc sức khỏe nhẹ nhàng. Theo quan niệm của y học cổ truyền, mỗi loại trà mang những đặc tính khác nhau như đắng, ngọt, hàn hay ôn, vì vậy tác động đến cơ thể người dùng cũng khác nhau. Nếu bạn không mắc các bệnh lý đặc biệt, việc lựa chọn loại trà phù hợp theo mùa có thể giúp tăng cường sức khỏe và điều hòa cơ thể hiệu quả.

Bác sĩ Vũ giải thích, mùa xuân là lúc cơ thể con người cần được điều hòa và thanh lọc sau mùa đông. Theo các chuyên gia Đông y, những loại trà ướp hoa với mùi thơm dịu nhẹ rất thích hợp để thưởng thức trong mùa này. Trà hoa không chỉ mang lại cảm giác thư thái mà còn giúp giảm các yếu tố dễ gây cảm lạnh tích tụ trong cơ thể suốt mùa đông, đồng thời hỗ trợ thúc đẩy dương khí.

Trong số các loại thức uống, trà hoa được nhiều người ưa chuộng bởi nguyên liệu dễ tìm, cách pha đơn giản và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, trong đó có trà hoa cúc.

Theo Đông y, hoa cúc có vị ngọt hơi đắng, tính mát, giúp thanh nhiệt, giải độc, hỗ trợ giảm các triệu chứng như đau đầu, chóng mặt, nóng trong người hay nổi mụn nhọt. Ngoài ra, hoa cúc còn được sử dụng trong các bài thuốc hỗ trợ điều trị cảm cúm, viêm mũi, tăng huyết áp. Nhờ đặc tính kháng khuẩn và chống oxy hóa, hoa cúc còn giúp làm dịu thần kinh, cải thiện giấc ngủ và hỗ trợ làm đẹp da.

Trà hoa cúc tốt cho sức khỏe. Ảnh: Hoa Linh.

Khi sử dụng hoa cúc, bạn nên dùng với kỷ tử để tăng thêm tác dụng. Nhiều nghiên cứu hiện đại cho thấy kỷ tử chứa nhiều chất chống oxy hóa, có thể hỗ trợ ổn định đường huyết, giảm mỡ máu, góp phần bảo vệ tim mạch và làm chậm quá trình lão hóa.

Khi kết hợp với nhau, hoa cúc và kỷ tử tạo thành thức uống thanh mát, dễ uống và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Thức uống này giúp bảo vệ tim mạch nhờ chứa nhiều flavonoid là nhóm chất chống oxy hóa có khả năng hỗ trợ giảm cholesterol và cải thiện hoạt động của hệ tuần hoàn.

Loại trà này cũng có tác dụng thanh nhiệt, giải cảm, giảm cảm giác nóng trong, đau đầu hoặc sốt nhẹ. Các hoạt chất trong kỷ tử và hoa cúc giúp nuôi dưỡng gan, mắt, bổ thần kinh. Hoa cúc chứa apigenin là một hợp chất chống oxy hóa có khả năng liên kết với các thụ thể trong não, góp phần thư giãn thần kinh, giảm căng thẳng và cải thiện giấc ngủ. Chỉ cần một tách trà ấm trước khi ngủ khoảng 30 phút, nhiều người có thể dễ dàng chìm vào giấc ngủ sâu hơn.

Các chất chống oxy hóa trong trà cũng bảo vệ làn da khỏi tác động của gốc tự do, hỗ trợ tái tạo tế bào và làm chậm quá trình lão hóa.

Khi sử dụng loại trà trên, bạn cần lưu ý không nên cho quá nhiều hoa cúc vì vị trà có thể trở nên đắng. Bạn không nên uống trà khi bụng đói và tránh dùng trà để uống cùng thuốc vì các hoạt chất trong trà có thể ảnh hưởng đến khả năng hấp thu của thuốc. Những người có thể trạng lạnh, dễ tiêu chảy cũng nên hạn chế sử dụng trà hoa cúc.