Volkswagen Việt Nam vừa xác nhận ấn định thời điểm ra mắt mẫu Golf tại Việt Nam vào cuối tháng 10 tới sau hơn 3 tháng mở nhận đặt cọc.

Khác với hầu hết các dòng xe của Volkswagen đang có mặt tại Việt Nam được nhập khẩu từ Mỹ hoặc Trung Quốc, toàn bộ xe Golf bán tại Việt Nam đều được nhập khẩu nguyên chiếc từ nhà máy Wolfsburg ở Đức - “cái nôi” sản xuất Golf suốt hơn 50 năm qua.

Theo tìm hiểu từ các đại lý, Volkswagen Golf sẽ được phân phối tại Việt Nam với 6 phiên bản, gồm: 1.5 eTSI Life, 1.5 eTSI Style, 1.5 eTSI R-Line, 2.0 TSI GTI Lite, 2.0 TSI GTI Performance và R Performance 4Motion. Mức giá dự kiến dao động khá rộng, từ khoảng 800 triệu đến 1,9 tỷ tùy theo phiên bản và trang bị.

Về vận hành, ba phiên bản sử dụng động cơ 1.5 eTSI mild-hybrid 48V cho công suất 148 mã lực, mô-men xoắn cực đại 250Nm, đi kèm hộp số ly hợp kép 7 cấp DSG. Cấu hình này giúp xe tiết kiệm nhiên liệu hơn khoảng 10% so với động cơ xăng thông thường.

Trong khi đó, các phiên bản GTI hướng tới người dùng ưa cảm giác lái thể thao, với động cơ 2.0 TSI tăng áp, công suất tối đa 242 mã lực và mô-men xoắn cực đại 370Nm. Động cơ kết hợp với hộp số tự động ly hợp kép DSG 7 cấp.

Phiên bản cao cấp nhất Volkswagen Golf R Performance 4Motion sử dụng động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.0L với công suất tối đa tới 315 mã lực và mô-men xoắn cực đại 420Nm. Động cơ đi kèm với hệ dẫn động 4Motion và phanh hiệu năng cao R-Perfomance.

Volkswagen Golf có 6 phiên bản, mức giá dự kiến từ 800 triệu đến 1,9 tỷ đồng. Ảnh: VW

Ra đời từ năm 1974, Volkswagen Golf đã trải qua 8 thế hệ và không ngừng cải tiến, duy trì vị thế dẫn đầu trong phân khúc xe hot hatch. Tính đến nay, dòng xe huyền thoại này đã tiêu thụ hơn 37 triệu chiếc trên toàn cầu, được xem là một trong những mẫu hatchback thành công nhất trong lịch sử ngành ô tô châu Âu.

Theo đại diện hãng xe Đức, việc đưa Golf về Việt Nam nằm trong chiến lược mở rộng danh mục sản phẩm hướng tới khách hàng trẻ thành thị, yêu thích phong cách châu Âu và trải nghiệm lái khác biệt. Sự xuất hiện của mẫu xe này được kỳ vọng sẽ tạo sức hút mới trong phân khúc hatchback cỡ C vốn đang khá trầm lắng trước làn sóng chuộng xe gầm cao hiện nay.

