Theo báo cáo vừa được Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố, các doanh nghiệp trong nước ước tính đã xuất xưởng khoảng 259.300 chiếc xe máy mới trong tháng 9 vừa qua, giảm tới 16,4% so với tháng trước (với 310.200 chiếc). Đây là tháng có sản lượng thấp nhất trong vòng 6 tháng trở lại đây. Tuy nhiên, sản lượng này vẫn tăng 6,6% so với tháng 9/2024.

Dù lượng xe máy mới được "bơm" ra thị trường giảm mạnh so với những tháng trước, ít nhiều ảnh hưởng đến nguồn cung xe mới. Tuy nhiên, các chuyên gia đánh giá từ nay đến cuối năm, giá xe sẽ không có nhiều biến động, khó xảy ra tình trạng sốt hàng, kênh giá của một số mẫu xe hot như những năm trước do lượng tồn kho từ trước đó vẫn còn dồi dào.

Cũng theo báo cáo của Cục Thống kê, tính cả Quý 3/2025, đã có tổng cộng 881.800 chiếc xe máy mới được xuất xưởng, tăng 5,3% so với cùng kỳ. Còn cộng dồn trong 9 tháng đầu năm 2025, tổng sản lượng xe máy mới xuất xưởng tại Việt Nam ước đạt 2.448.400 chiếc, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hiện, Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM), gồm 5 thành viên: Honda Việt Nam, Piaggio Việt Nam, Việt Nam Suzuki, SYM Việt Nam và Yamaha Motor Việt Nam, có lượng sản xuất lớn, ước tính chiếm xấp xỉ 70% lượng xe máy bán ra, trong đó, một số hãng đã bắt đầu sản xuất các dòng xe máy điện như Honda, Yamaha...

Giới chuyên gia dự báo giá xe máy mới sẽ khó tăng cao trong dịp cuối năm. Ảnh minh hoạ: VF

Bên cạnh các thành viên kể trên, nhiều doanh nghiệp ngoài khối, đặc biệt trong lĩnh vực xe máy điện cũng đang tăng tốc đáng kể. Nổi bật nhất trong số này là VinFast với danh mục sản phẩm xe điện đa dạng, đáp ứng nhiều phân khúc người dùng từ bình dân đến cao cấp.

Ngoài ra, các thương hiệu như Pega, Dibao, Yadea, DatBike hay Detech... cũng liên tục mở rộng quy mô sản xuất, đẩy mạnh sản lượng nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao đối với các dòng xe máy điện.

Sự sôi động này không chỉ mở rộng thêm lựa chọn cho người tiêu dùng mà còn tạo lực đẩy mạnh mẽ cho xu hướng chuyển dịch sang phương tiện xanh tại Việt Nam.

