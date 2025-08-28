Trong mùa mưa bão, việc ô tô phải đi qua những con đường ngập sâu là tình huống mà nhiều tài xế không thể tránh khỏi. Bên cạnh cách lái xe tiến chậm rãi, gần đây trong giới tài xế truyền tai nhau một “mẹo” khá đặc biệt: lùi xe qua vùng ngập nước để chống thủy kích. Vậy đây có thực sự là một kỹ năng lái xe an toàn, hay chỉ là một quan niệm sai lầm?

Vì sao nhiều người tin rằng lùi xe sẽ an toàn hơn?

Mẹo này xuất phát từ một suy luận có vẻ hợp lý về mặt cơ học do cổ hút gió của hầu hết các xe ô tô đều được đặt ở phía trước, gần lưới tản nhiệt. Khi xe tiến về phía trước, mũi xe sẽ "rẽ nước", tạo áp lực đẩy nước dâng cao và dễ dàng tràn vào cổ hút.

Nhiều người nghĩ đi lùi xe qua vùng ngập nước sẽ hạn chế được tình trạng thủy kích. Ảnh minh họa do AI tạo

Một khi nước lọt vào buồng đốt, xe sẽ bị thủy kích khiến tay biên bị cong hoặc gãy, piston hỏng, động cơ có thể phá hỏng hoàn toàn. Đây là hỏng hóc cực kỳ nghiêm trọng, khiến chủ xe phải chi hàng chục đến hàng trăm triệu đồng để sửa chữa.

Từ đó, nhiều người suy luận rằng nếu đi lùi, phần đuôi xe đi trước nên sẽ tránh được nguy cơ nước dội trực diện vào cổ hút gió. Trong khi đó, ống xả ở phía sau chỉ cần giữ đều ga để khí xả đẩy nước ra ngoài, không cho nước tràn ngược vào.

Sự thật về mẹo lùi xe qua vùng ngập

Về mặt lý thuyết, suy luận này có một phần đúng nhưng thực tế hoàn toàn khác xa so với lý thuyết đơn giản này.

Chuyên gia lái xe an toàn Nguyễn Hồng Vinh cho biết: “Lùi xe qua vùng ngập không những không an toàn hơn, mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro nghiêm trọng khác và các tài xế không nên thử phương pháp này."

Chuyên gia này cho rằng, tiến xe chậm rãi qua nước ngập, phần đầu xe sẽ tạo ra một làn sóng chữ V đẩy nước sang hai bên, gọi là "sóng đầu thuyền" giúp làm cho mực nước ở ngay sát khoang động cơ thấp hơn so với xung quanh. Đây chính là kỹ thuật quan trọng nhất để hạn chế nước tràn vào cổ hút.

Ngược lại, khi lùi xe, hiệu ứng này không xuất hiện. Lúc này, phần đầu xe (lúc này đang đi sau) sẽ bị lực cản của nước ép trực diện, làm nước dâng cao và tăng nguy cơ lọt vào các bộ phận điện tử nhạy cảm như hộp ECU, ắc quy và các giắc cắm.

Hơn nữa, đi lùi trong vùng nước ngập khiến tài xế phải vừa điều khiển vô lăng ngược, vừa quan sát qua gương chiếu hậu hoặc camera lùi (vốn dễ bị nước che mờ). Trong điều kiện nước đục, chướng ngại vật tiềm ẩn, việc này cực kỳ nguy hiểm.

Ngoài ra, số lùi (R) không được thiết kế để di chuyển quãng đường dài hay trong điều kiện tải nặng. Khi xe phải “cày” trong môi trường nước sâu, lực cản tăng cao sẽ tạo áp lực lớn lên hộp số, dễ gây nóng, mài mòn chi tiết, thậm chí hỏng nặng.

Đi qua vùng ngập nước sâu tiềm ẩn nhiều rủi ro mà tài xế có thể gặp phải. Ảnh: Thạch Thảo

"Đừng lầm tưởng rằng chỉ có cổ hút gió mới là nơi nguy hiểm. Nước vẫn có thể xâm nhập vào cabin qua gioăng cửa, lỗ thoát sàn, hoặc vào vi sai, hộp số thông qua các lỗ thông hơi. Vì vậy, lùi xe không hề giúp loại bỏ hoàn toàn rủi ro", anh Vinh nhấn mạnh.

Còn anh Nguyễn Văn Hà - Giám đốc trung tâm dịch vụ HZ Auto (Từ Liêm, Hà Nội) khẳng định: "Lùi xe qua vùng ngập nước chỉ là giải pháp tình thế. Dù đi lùi hay đi tiến, xe vẫn có nguy cơ thủy kích như nhau, vì mực nước thực tế luôn thay đổi do các phương tiện khác tạo sóng ở các hướng khác nhau."

Cả hai chuyên gia đều đồng quan điểm rằng, thay vì thử những “mẹo” chưa được kiểm chứng, tài xế nên lựa chọn giải pháp an toàn đã được chứng minh.

Giải pháp lái xe an toàn khi đi qua vùng ngập nước

Cả hai chuyên gia và thợ sửa chữa chuyên nghiệp đều khuyến cáo giải pháp an toàn nhất vẫn là không lao vào vùng ngập quá sâu.

Nếu thấy nước cao vượt quá nửa bánh xe hoặc gần bằng cửa hút gió, hãy dừng xe và chọn lối đi khác thay vì tiến hay lùi. Nếu không có lựa chọn nào khác và buộc phải đi qua, hãy tắt điều hòa, hệ thống giải trí để tập trung hoàn toàn vào việc lái xe.

Giải pháp an toàn nhất vẫn là không lao vào vùng ngập quá sâu 30-40cm. Ảnh: Ngô Minh

Dù đi tiến hay lùi, tuyệt đối không tăng ga mạnh, duy trì tốc độ chậm ổn định (khoảng 10-15 km/h), tránh tạo sóng lớn làm nước tràn vào khoang động cơ. Tránh đi song song với xe khác, vì sóng nước do xe kia tạo ra có thể tạt vào hông xe bạn và tràn vào cổ hút gió.

Sau khi thoát vùng ngập, đừng đi nhanh ngay lập tức mà đi chậm và rà nhẹ phanh vài lần để làm khô má phanh và đĩa phanh, đảm bảo hệ thống phanh hoạt động trở lại bình thường.

Sau đó, hãy kiểm tra xe và nếu có thể, hãy đưa xe đến gara để kiểm tra dầu máy, dầu hộp số để chắc chắn rằng không có nước bị lọt vào.

Tóm lại, lùi xe ô tô qua vùng ngập nước sâu không phải là giải pháp an toàn mà là một quan niệm sai lầm, có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho cả chiếc xe và sự an toàn của tài xế. Cách tiếp cận thông minh và an toàn nhất luôn là "thấy ngập là tránh".

Nếu buộc phải đi qua, hãy tiến xe chậm rãi, giữ ga đều và áp dụng các kỹ thuật lái xe an toàn đã được chứng minh. Đừng để những "lời đồn" thiếu cơ sở khoa học khiến bạn và chiếc xe rơi vào tình huống nguy hiểm.

