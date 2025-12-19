Các mẫu xe hiện đại ngày nay được trang bị mạng lưới cảm biến và bộ điều khiển điện tử liên tục theo dõi tình trạng vận hành. Khi đèn báo phanh sáng, hệ thống đã phát hiện dấu hiệu bất thường, từ đơn giản đến nghiêm trọng.

Nhiều chủ xe tại Việt Nam có thói quen coi nhẹ đèn cảnh báo, dẫn đến hậu quả là chi phí sửa chữa đội lên gấp nhiều lần Ảnh: Tire Plus

Trong thực tế, rất nhiều chủ xe tại Việt Nam có thói quen coi nhẹ đèn cảnh báo, dẫn đến hậu quả là chi phí sửa chữa đội lên gấp nhiều lần, thậm chí gây tai nạn đáng tiếc. Vì vậy, dưới đây là 5 nguyên nhân phổ biến nhất khiến đèn báo phanh ô tô bật sáng mà chủ xe cần đặc biệt lưu ý.

Phanh tay (phanh đỗ) chưa được nhả hoàn toàn

Đây là nguyên nhân phổ biến nhất và cũng “nhẹ” nhất, nhưng lại thường bị xem thường. Dù xe sử dụng phanh tay cơ khí dạng cần kéo truyền thống, phanh chân hay phanh tay điện tử (EPB), chỉ cần hệ thống phát hiện phanh tay đang kích hoạt, đèn cảnh báo phanh màu đỏ sẽ lập tức sáng lên.

Quên hạ hoặc hạ nửa vời phanh tay là nguyên nhân phổ biến nhất khiến đèn báo phanh bật sáng. Ảnh: The Brake Report

Với phanh tay điện tử, nhiều xe có tính năng tự nhả khi đạp ga nhưng điều này không phải lúc nào cũng hoạt động nếu có lỗi cảm biến hoặc điện áp yếu. Nếu phanh tay bị kẹt hoặc mô-tơ EPB trục trặc, xe vẫn có thể di chuyển trong tình trạng "phanh nửa vời".

Việc lái xe khi phanh tay chưa nhả hết không chỉ là đèn cảnh báo phanh sáng mà còn làm nhiệt và ma sát tăng cao, lâu dài có thể cong vênh đĩa phanh, cháy má phanh, thậm chí hỏng bi moay-ơ. Đây là kiểu hư hỏng “âm thầm" nhưng dẫn đến sửa chữa tốn kém.

Mức dầu phanh thấp hoặc dầu phanh xuống cấp

Một lý do rất phổ biến khác là mức dầu phanh bị thấp. Hệ thống phanh thủy lực cần dầu phanh để truyền lực từ bàn đạp đến kẹp phanh. Khi lượng dầu trong bình chứa xuống dưới ngưỡng an toàn, cảm biến sẽ ngay lập tức kích hoạt đèn báo.

Mức dầu phanh thấp hoặc không thay dầu phanh cũng khiến đèn báo phanh sáng. Ảnh: Ngô Minh

Nguyên nhân dẫn đến dầu phanh thấp có thể do lâu ngày chưa thay, má phanh mòn khiến piston đẩy ra xa hơn, hoặc nghiêm trọng hơn là rò rỉ dầu phanh trên đường ống hoặc xi-lanh tổng phanh.

Dấu hiệu đi kèm thường là bàn đạp phanh mềm, phanh ăn chậm hoặc phải đạp sâu hơn bình thường. Đây là tình trạng cực kỳ nguy hiểm, vì chỉ cần thêm không khí lọt vào hệ thống là phanh có thể mất tác dụng hoàn toàn.

Xi-lanh tổng phanh gặp sự cố

Xi-lanh tổng phanh (xi-lanh chính) là “trái tim” của hệ thống phanh thủy lực. Đây là bộ phận chuyển lực cơ học từ bàn đạp thành áp suất thủy lực. Khi bộ phận này bị mòn phớt, rò rỉ bên trong, áp suất không còn ổn định khiến hiệu quả phanh suy giảm rõ rệt, khi đó hệ thống điều khiển sẽ nhận diện bất thường và bật đèn báo phanh.

Xi-lanh tổng phanh có tuổi thọ cao (khoảng 200.000-250.000km), nhưng điều này phụ thuộc rất lớn vào việc thay dầu phanh định kỳ. Ảnh: Autonation Mobile Service

Dấu hiệu đi kèm thường là bàn đạp phanh bị “tụt”, phải đạp sâu hơn mới ăn phanh. Trong điều kiện xấu, xe có thể mất phanh hoàn toàn. Về mặt kỹ thuật, xi-lanh tổng phanh có tuổi thọ cao (khoảng 200.000-250.000km), nhưng điều này phụ thuộc rất lớn vào việc thay dầu phanh định kỳ. Bỏ qua hạng mục này đồng nghĩa với việc “rút ngắn tuổi thọ” toàn bộ hệ thống phanh.

Má phanh đã mòn quá giới hạn

Má phanh là chi tiết hao mòn tự nhiên. Nhiều xe hiện nay sử dụng cảm biến mòn má phanh nên khi mòn tới ngưỡng cho phép, cảm biến mòn má phanh sẽ kích hoạt đèn cảnh báo. Nếu tiếp tục sử dụng, má phanh mòn không chỉ làm đĩa phanh có thể bị xước sâu, hiệu quả phanh giảm mạnh mà còn gây tiếng kêu kim loại, làm hỏng đĩa phanh.

Má phanh mòn có thể làm hỏng cả đĩa phanh. Ảnh: Ngô Minh

Ngoài ra, tuổi thọ của má phanh còn phụ thuộc nhiều vào phong cách lái xe. Nếu tài xế có thói quen lái xe phanh gấp, chạy đô thị nhiều, xuống đèo thường xuyên hoặc chở nặng thường xuyên cũng sẽ khiến má phanh xuống cấp nhanh hơn dự kiến. Vì vậy, đừng đợi nước đến chân mới nhảy, hãy kiểm tra và thay má phanh trước khi chúng quá mòn.

Cảm biến phanh hoặc hệ thống điện bị lỗi

Không phải lúc nào đèn báo phanh bật sáng cũng đồng nghĩa với hư hỏng cơ khí khi cảm biến mức dầu phanh, cảm biến phanh tay, cảm biến ABS đều có thể gặp lỗi do bụi bẩn, oxy hóa giắc điện, dây điện đứt ngầm hay va chạm trước đó.

Không phải lúc nào đèn báo phanh bật sáng cũng đồng nghĩa với hư hỏng cơ khí. Ảnh: Mechanics Direct

Tuy nhiên, không có cách nào khẳng định chắc chắn đó chỉ là lỗi cảm biến bằng mắt thường. Việc cần làm đúng là dùng máy chẩn đoán OBD để kiểm tra mã lỗi và thông số thực tế, từ đó kỹ thuật viên mới có thể kết luận chính xác.

Tóm lại, khi đèn báo phanh bật sáng, cách xử lý đúng đắn nhất là dừng xe kiểm tra ngay và đưa xe đến xưởng dịch vụ uy tín. Trong kỹ thuật ô tô, phanh là ranh giới giữa an toàn và tai nạn. Tiết kiệm vài giờ kiểm tra hôm nay có thể phải trả giá bằng hàng chục triệu đồng sửa chữa hoặc tệ hơn là bằng chính sự an toàn của bạn ngày mai.

