Ông Tiến cho biết trong 8 nhiệm vụ, giải pháp được nêu tại Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị có yêu cầu “đẩy nhanh chuyển đổi số, phổ cập và ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong quản lý, tổ chức hoạt động giáo dục đào tạo ở tất cả các cấp học”. Đây là định hướng đúng nhưng không dễ triển khai.

Ông cho biết, các quốc gia trên thế giới đều chú trọng xây dựng khung pháp lý để quản trị AI, bảo đảm công nghệ này được sử dụng một cách trách nhiệm. Tuy nhiên, thách thức lớn nằm ở chỗ tốc độ phát triển của AI hiện quá nhanh, vượt xa chu kỳ xây dựng và ban hành chính sách. Vì vậy, bài toán đặt ra là công tác quản trị phải ‘đuổi kịp’ sự vận động của AI, thay đổi linh hoạt và kịp thời trước những tiến bộ của công nghệ.

"Ở Việt Nam, điểm mạnh của chúng ta là có chủ trương, chính sách và khung pháp lý ban đầu về AI, dù còn sơ khai. Nhưng riêng trong giáo dục, chúng ta chưa hề có một khung pháp lý nào về việc đưa AI vào trường học. Thực tế hiện nay, AI được đưa vào nhà trường từ mầm non đến đại học một cách tràn lan, không có kiểm soát”, ông Tiến nói.

Trong khi đó, để một chương trình giáo dục hay tài liệu giáo khoa được đưa vào sử dụng phải trải qua quy trình thẩm định và kiểm soát rất nghiêm ngặt. "Như vậy, rõ ràng đây là một lỗ hổng lớn,” ông Tiến nhấn mạnh.

TSKH Phạm Đỗ Nhật Tiến cho rằng, AI đang được đưa vào các nhà trường một cách tràn lan.

Vị chuyên gia khuyến nghị Bộ GD-ĐT, bên cạnh việc xây dựng khung pháp lý cho việc đưa AI vào trường phổ thông, cần phát triển các giải pháp quản trị AI linh hoạt trong giáo dục. “Điều này nhằm bảo đảm việc ứng dụng AI luôn theo kịp sự phát triển của giáo dục, không tạo ra rào cản và vẫn duy trì tính trách nhiệm, đạo đức”, ông Tiến nói, đồng thời đề xuất ngành giáo dục xây dựng một tài liệu hướng dẫn về việc vận dụng AI trong nhà trường.

Ông Tiến cũng cho rằng cần tạo điều kiện để giáo viên triển khai các thử nghiệm chính sách liên quan đến AI. Trên cơ sở kết quả thử nghiệm, ngành giáo dục có thể mở rộng ứng dụng một cách an toàn, phục vụ cho quá trình phát triển AI trong giáo dục.

“Cùng với đó, chúng ta phải khuyến khích sự hợp tác giữa nhà trường, nhà giáo với tất cả các bên liên quan, đặc biệt là các doanh nghiệp, viện nghiên cứu, nhà khoa học để xây dựng một hệ sinh thái về AI trong giáo dục đảm bảo việc sử dụng có trách nhiệm và đạo đức”, ông Tiến đề xuất.

Trước câu hỏi liệu có nên ứng dụng AI ở bậc mầm non, TSKH Phạm Đỗ Nhật Tiến cho rằng việc đưa AI vào giáo dục tiềm ẩn nhiều thách thức và càng cần thận trọng khi áp dụng trong lớp học mầm non. “Hiện nay, tôi biết rằng nhiều cơ sở giáo dục mầm non đã sử dụng AI và coi đó là lợi thế cạnh tranh trong tuyển sinh. Tuy nhiên, cần phải có một cơ chế kiểm soát thật rõ ràng khi đưa AI vào nhà trường. Mức độ kiểm soát ra sao phải phụ thuộc vào từng bậc học và khả năng nhận thức của từng lứa tuổi,” ông Tiến nhấn mạnh.