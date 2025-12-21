Tôi nghe nói mía tốt cho sức khỏe, giúp thanh nhiệt, giải độc. Vậy người mắc bệnh tiểu đường như tôi có thể uống một chút cho đỡ thèm không, thưa chuyên gia? (Lê Hải Hà - Hà Nội)

Lương y Bùi Đắc Sáng - Hội Đông Y Hà Nội tư vấn:

Mía là loại thực phẩm quen thuộc, thường được dùng để ép lấy nước giải khát hoặc ăn trực tiếp. Theo Đông y, mía có vị ngọt, tính mát, quy vào phế - tì - vị. Thực phẩm này có tác dụng giải khát, thanh nhiệt, mát phổi, long đờm, chống nôn, hỗ trợ tiêu hóa. Đường cát chế từ mía cũng mang tính mát, nhuận tâm - phế, giúp chữa ho lâu ngày, ăn uống kém, tả lỵ.

Nước mía chứa đường saccarose là chủ yếu, ngoài ra giàu khoáng chất như canxi, crôm, magiê, mangan, phốt pho, đồng, kẽm cùng vitamin A, C, nhóm B và các chất chống oxy hóa. Nhờ đó, mía giúp hỗ trợ thận, tim, mắt, bao tử, đường ruột, thanh nhiệt, giảm cholesterol xấu và có lợi với sức khỏe tổng thể nếu dùng đúng cách.

Mía có nhiều chất dinh dưỡng nhưng không phù hợp với nhiều người. Ảnh: V. Bàn.

Tuy nhiên, không phải ai cũng phù hợp với loại nước cực kỳ ngọt này. Những người không nên dùng mía hoặc cần hạn chế:

1. Người già, trẻ nhỏ dưới 4 tuổi, người thừa cân, béo phì và bệnh nhân tiểu đường

Nước mía là thức uống có hàm lượng đường rất cao nên tối kỵ với người tiểu đường, người béo phì hoặc có nguy cơ tăng cân. Trẻ nhỏ dưới 4 tuổi cũng khó kiểm soát lượng đường đưa vào và dễ đầy bụng. Người thể trạng bình thường uống nước mía nhiều và kéo dài có thể dẫn đến tăng cân do nạp quá nhiều năng lượng.

Khuyến cáo, bạn chỉ nên ăn mía hoặc uống nước mía với lượng vừa phải, không dùng thường xuyên.

2. Người đang sử dụng một số loại thuốc

Trong mía có policosanol, chất giúp giảm cholesterol xấu. Tuy nhiên, nếu bạn đang dùng thuốc chống đông máu hoặc một số loại thuốc bổ sung, nước mía có thể gây cản trở tác dụng thuốc, làm giảm hiệu quả điều trị.

Nếu đang dùng thuốc, đặc biệt thuốc tim mạch, chống đông, bạn nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi ăn mía, đặc biệt uống nước.

3. Người có đường ruột yếu, hay đầy bụng, đi ngoài lỏng

Tính lạnh của nước mía dễ gây đầy bụng, lạnh bụng. Hàm lượng đường cao cũng dễ khiến người bị rối loạn tiêu hóa càng khó chịu hơn. Những người thường xuyên đi ngoài lỏng, tiêu hóa kém, bụng yếu không nên dùng nước mía thường xuyên hoặc lúc bụng đói.

4. Người đang muốn giảm cân

Khoảng 70% dinh dưỡng của nước mía là đường, còn lại là chất béo, đạm và bột. Vì vậy, nước mía thuộc nhóm thức uống nhiều năng lượng, rất dễ gây tăng cân nếu uống thường xuyên. Do đó, người đang giảm cân hoặc có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường nên tránh uống nước mía.

5. Phụ nữ mang thai không nên dùng nhiều

Mía giúp giảm nghén nên nhiều bà bầu chọn uống, nhưng nếu dùng quá nhiều sẽ khiến lượng đường nạp vào tăng cao, dễ gây tiểu đường thai kỳ. Tiểu đường thai kỳ có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ, tăng nguy cơ thai to, tiền sản giật và nhiều biến chứng khác.