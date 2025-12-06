Theo nhóm tác giả của Đại học Sao Paulo (Brazil), nhiều gene bị tác động liên quan trực tiếp đến quá trình viêm, điều hòa huyết áp và chuyển hóa đường - chất béo. Đây đều là những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch và chuyển hóa của cơ thể.

Kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí Molecular Nutrition & Food Research gợi ý rằng những thay đổi này có thể giúp giảm viêm, cải thiện chức năng mạch máu và tăng khả năng đáp ứng chuyển hóa ở một số người. Các nhà khoa học cho rằng những tác động này không chỉ đến từ vitamin C mà còn từ các hợp chất sinh học đặc trưng của quả cam, đặc biệt là flavonoid như hesperidin. Nhóm chất này được biết đến với khả năng chống oxy hóa, chống viêm và có thể đóng vai trò quan trọng trong việc tác động đến hoạt động gene của tế bào miễn dịch.

Nước cam là thức uống được nhiều người yêu thích. Ảnh: Healthline

Dù vậy, nghiên cứu cũng tồn tại những hạn chế đáng kể. Số lượng người tham gia chỉ gồm 20 người trưởng thành khỏe mạnh. Bên cạnh đó, thử nghiệm không bao gồm nhóm đối chứng dùng đồ uống giả dược.

Lợi ích của nước cam dường như phụ thuộc đáng kể vào từng cơ thể. Ví dụ, nghiên cứu cho thấy một số thay đổi về biểu hiện gene rõ hơn ở người có thân hình gầy so với người thừa cân, cho thấy yếu tố thể trạng và sức khỏe chuyển hóa có thể ảnh hưởng lớn đến mức độ đáp ứng.

Giá trị dinh dưỡng của nước cam

Uống 500ml nước cam nguyên chất cung cấp một lượng lớn dưỡng chất thiết yếu và chất chống oxy hóa hỗ trợ sức khỏe tổng thể. Lượng nước cam này mang lại khoảng 200 calo và 45-50g đường tự nhiên, rất ít chất béo và chất xơ. Theo Healthline, lượng nước này cung cấp khoảng 220mg vitamin C, vượt xa nhu cầu hằng ngày và giúp tăng cường miễn dịch, hỗ trợ sản xuất collagen và cải thiện khả năng chống oxy hóa của cơ thể.

Nước cam cũng giàu folate, khoảng 70-80 µg, cần thiết cho quá trình tái tạo tế bào, cùng với kali (650-700 mg), góp phần điều hòa huyết áp và hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Ngoài ra, nước cam chứa nhiều hợp chất thực vật có lợi như flavonoid và carotenoid, đặc biệt là hesperidin - được biết đến với tác dụng chống viêm và giảm stress oxy hóa.

Nhờ sự kết hợp giữa dưỡng chất và chất chống oxy hóa, việc uống nước cam có thể giúp giảm viêm nhẹ, hỗ trợ chức năng mạch máu và cải thiện phản ứng chuyển hóa ở một số người.

Tuy nhiên, việc uống nước cam đồng nghĩa với việc nạp vào cơ thể một lượng đường tự nhiên đáng kể. Điều này có thể trở thành vấn đề đối với những người gặp khó khăn về chuyển hóa đường hoặc có nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến đường huyết. Vì vậy, dù nghiên cứu mở ra những góc nhìn mới về tác động sinh học của nước cam, điều này không đồng nghĩa với việc uống càng nhiều càng tốt.