Trên mạng xã hội, tôi thấy nhiều người chia sẻ về uống nước mía để sống khỏe, tăng cường tuổi thọ. Xin bác sĩ tư vấn dùng nước mía như thế nào và ai không nên uống. Tôi cảm ơn! (Vũ Hoàng Hạnh, TPHCM).

Bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Tấn Vũ - Giảng viên Trường Đại học Y Dược TPHCM tư vấn:

Trong Đông y, nước mía được ví như "Thang thuốc phục mạch" nhờ những lợi ích nổi bật. Nước mía có vị ngọt, tính hàn, tác dụng bổ dưỡng, đại bổ tỳ âm, dưỡng huyết, cường gân cốt.

Thức uống này còn giúp an thần, trấn kinh, giảm tình trạng hoảng hốt, tâm thần bất định. Trong y học cổ truyền, nước mía dùng để thanh nhiệt, nhuận họng, hỗ trợ chữa ho, hen, nôn mửa, lợi yết hầu, hạ đờm hỏa, tiêu phiền nhiệt.

Theo y học hiện đại, nước mía chứa nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho sức khỏe con người. Thành phần dinh dưỡng của thực phẩm này là đường sucrose, canxi, crôm, kẽm, vitamin (A, B1, B2, B3, B5, B6, C), phytonutrient, chất chống oxy hóa, protein và chất xơ hòa tan.

Nước mía giải nhiệt, bổ sung năng lượng, cung cấp nước, chất điện giải, rất phù hợp trong những ngày nắng nóng. Mía còn tăng cường sức đề kháng, cải thiện tiêu hóa và bổ sung năng lượng nhanh chóng. Nước mía chứa nhiều đường tự nhiên, chủ yếu là sucrose, cung cấp năng lượng nhanh chóng, đặc biệt hữu ích sau khi tập luyện hoặc làm việc mệt mỏi, giúp bạn lấy lại lượng đường đã mất. Những người suy nhược cơ thể có thể uống để phục hồi sức khỏe.

Nhờ hương vị thơm ngon và công dụng giải khát, nước mía trở thành thức uống được ưa chuộng, đặc biệt vào mùa hè.

Nước mía tốt cho sức khỏe. Ảnh: P.V.

3 lưu ý khi sử dụng nước mía

- Để đảm bảo an toàn và phát huy tối đa lợi ích, cần uống nước mía đúng cách, lượng vừa đủ, không quá 240ml mỗi ngày (khoảng 2 ly) để tránh dư thừa năng lượng.

- Uống ngay sau khi ép, không để lâu vì không khí dễ bị nhiễm khuẩn, ảnh hưởng đến sức khỏe.

- Với người có cơ địa lạnh, thêm gừng vào nước mía giúp giảm tính hàn, giảm đầy bụng.

Ai không nên uống nước mía hoặc cần hạn chế

- Người tỳ vị hư hàn: Những người có hệ tiêu hóa yếu, hay đầy bụng, khó tiêu, tiêu chảy, lạnh bụng không nên uống thường xuyên. Nếu cần, có thể kết hợp với gừng để trung hòa tính lạnh.

- Người đang dùng thuốc bổ hoặc thuốc chống đông máu: Hạn chế uống nước mía để tránh tương tác thuốc không mong muốn.

- Người mắc bệnh tiểu đường: Tránh uống nước mía do hàm lượng đường cao, có thể làm tăng đường huyết.

- Người ăn kiêng hoặc giảm cân: Cần uống có chừng mực vì nước mía chứa nhiều năng lượng, uống quá nhiều dễ dẫn đến béo phì.

- Phụ nữ mang thai: Không nên uống quá nhiều để tránh nguy cơ nhiễm trùng hoặc tiểu đường thai kỳ. Nên duy trì chế độ ăn uống đa dạng, cân bằng.

Cần chọn những nơi bán nước mía đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Nên uống nước mía một cách hợp lý, kết hợp với một chế độ ăn uống cân bằng và lối sống lành mạnh.

6 công dụng đưa rau má trở thành 'nhân sâm đất' Rau má được ví là "nhân sâm đất" có nhiều tác dụng với sức khỏe như thanh nhiệt, giúp ngăn chặn sự lây lan của viêm nhiễm và điều trị các bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn.

3 không khi uống nước mía Nước mía đem lại cảm giác sảng khoái, chứa nhiều vitamin nhưng bạn không nên uống hơn 200ml mỗi ngày, không để quá 6 tiếng.