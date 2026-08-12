Trang ET News dẫn lời nguồn tin trong ngành cho biết Apple đã tăng thời gian duy trì tồn kho tấm nền màn hình từ 4 tuần lên 6 tuần, bắt đầu từ quý II.

“Gần đây, giá nguyên vật liệu tăng nhanh, trong khi áp lực về giá đối với các linh kiện khác ngày càng lớn do giá chip nhớ tăng vọt”, một nguồn tin am hiểu vấn đề tiết lộ. “Apple đã tăng lượng tấm nền OLED dự trữ nhằm ổn định giá”.

Việc kéo dài thời gian dự trữ linh kiện đồng nghĩa Apple phải đảm bảo lượng hàng tồn kho lớn hơn. Với màn hình, hãng cần đặt mua nhiều tấm nền OLED hơn trước để duy trì mức dự trữ trong thời gian dài hơn.

Apple được cho là sẽ ra mắt iPhone 18 Pro và iPhone Ultra gập vào tháng 9. Ảnh: TechDroider

Quý II thường là mùa thấp điểm trong chuỗi cung ứng của Apple. Do iPhone thế hệ mới thường được ra mắt vào tháng 9, lượng đơn đặt hàng linh kiện trong quý II thường giảm đáng kể.

Tuy nhiên, năm nay lượng đặt hàng tấm nền được cho là vẫn ở mức cao do nhu cầu đối với dòng iPhone 17 duy trì tích cực, trong khi Apple đồng thời kéo dài thời gian dự trữ linh kiện.

Theo hãng nghiên cứu thị trường Counterpoint Research, lượng smartphone Apple xuất xưởng trên toàn cầu trong quý II tăng 13% so với cùng kỳ năm 2025.

Apple tăng dự trữ tấm nền nhằm ổn định giá linh kiện. Hồi tháng 6, hãng đã công bố tăng giá một số sản phẩm, trong đó có MacBook và iPad. Giới quan sát cho rằng iPhone, Apple Watch và AirPods cũng khó tránh khỏi điều chỉnh giá khi chi phí sản xuất tiếp tục tăng.

Nguyên nhân một phần đến từ hiện tượng được gọi là “chipflation”, tức giá sản phẩm tăng do chi phí chip và chất bán dẫn leo thang.

Apple được cho là đang tìm cách chuyển một phần gánh nặng chi phí sang các nhà cung cấp, thông qua đàm phán giá tấm nền OLED và những linh kiện khác.

Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định “táo khuyết” không đơn thuần gây sức ép để các nhà cung cấp giảm giá. Thay vào đó, hãng chấp nhận đặt hàng với số lượng lớn hơn bằng cách kéo dài thời gian dự trữ linh kiện.

Điều này xuất phát từ việc giá nguyên vật liệu dùng sản xuất tấm nền OLED cũng đang tăng, khiến các nhà cung cấp khó có thể giảm giá bán quá sâu. Tăng lượng hàng tồn kho giúp hãng mua trước số lượng lớn, qua đó vừa đảm bảo nguồn cung vừa có thêm dư địa ổn định chi phí.

Tấm nền OLED do Samsung Display và LG Display sản xuất đang được sử dụng trên iPhone. Theo nguồn tin trong ngành, lượng tấm nền hai công ty này cung cấp cho Apple đã tăng lên sau khi hãng kéo dài thời gian dự trữ từ quý II.

BOE của Trung Quốc cũng cung cấp màn hình OLED cho iPhone, nhưng sản lượng được cho là vẫn thấp hơn đáng kể so với các nhà sản xuất Hàn Quốc.

Một quan chức trong ngành màn hình nhận định hiện tượng “chipflation” không thể được giải quyết trong thời gian ngắn, do đó việc Apple kéo dài thời gian dự trữ linh kiện có thể trở thành chính sách dài hạn thay vì chỉ là biện pháp tạm thời.

“Do thời gian dự trữ được dự báo tiếp tục kéo dài đối với iPhone 18 Pro và 18 Pro Max ra mắt vào tháng tới, sản lượng cung ứng từ các nhà sản xuất tấm nền Hàn Quốc được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng”, người này nói.

(Theo ET News)