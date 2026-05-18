Dưới đây là 5 phụ kiện ô tô người mua xe mới nên cân nhắc bỏ qua nếu không muốn "ném tiền qua cửa sổ" được VietNamNet tổng hợp từ các ý kiến của người dùng trên các hội nhóm sử dụng xe.

Dán phim PPF toàn xe

Phim PPF thực chất là lớp màng trong suốt có tác dụng bảo vệ lớp sơn nguyên bản khỏi những vết trầy xước nhẹ hay đá văng. Tuy nhiên, chi phí dán PPF toàn xe tại các đại lý hay cơ sở làm đẹp ô tô thường rất đắt đỏ, dao động từ vài chục đến cả trăm triệu đồng.

Đối với các dòng xe phổ thông, việc bỏ ra số tiền quá lớn để dán PPF là bài toán kinh tế không hợp lý. Giá trị của lớp phim này có thể chiếm tới vài chục phần trăm giá trị xe sau vài năm sử dụng. Bản thân chiếc xe vẫn phải chịu quy luật khấu hao mạnh theo thời gian, trong khi chi phí dán phim PPF gần như không thể thu hồi khi bán lại.

Theo các chuyên gia, việc dán phim PPF toàn xe chỉ thực sự đáng tiền với xe sang, xe thể thao giá trị cao hoặc xe mang tính sưu tầm. Với đa số xe gia đình tại Việt Nam, chủ xe chỉ cần chăm sóc sơn định kỳ (đánh bóng, phủ ceramic) và lái xe cẩn thận là đủ. Nếu có nhu cầu, chỉ nên dán PPF ở những khu vực dễ va quệt như cản trước, cản sau, ốp gương chiều hậu..

Sơn phủ gầm chống gỉ

Sơn phủ gầm là một trong những dịch vụ thường được các nhân viên đại lý tư vấn rất "nhiệt tình" ngay khi khách hàng chuẩn bị nhận xe, với những lời quảng cáo có cánh như giảm ồn, chống gỉ và tăng độ bền. Mức giá cho dịch vụ này thường từ vài triệu đến cả chục triệu đồng.

Trên thực tế, tất cả các mẫu xe mới xuất xưởng hiện nay đều đã được nhà sản xuất tính toán kỹ lưỡng và xử lý chống ăn mòn, sơn tĩnh điện gầm xe đạt tiêu chuẩn vận hành toàn cầu. Lớp sơn phủ gầm thêm không mang lại sự khác biệt rõ rệt về khả năng chống ồn như quảng cáo.

Hơn nữa, việc xịt một lớp cao su non dày đặc lên gầm xe vô tình che lấp các chi tiết cơ khí. Nếu sau này xe có dấu hiệu rò rỉ dầu máy, nước làm mát hay nứt vỡ gầm, thợ sửa chữa sẽ rất khó phát hiện bằng mắt thường, khiến việc bảo dưỡng trở nên phức tạp hơn.

Bọc trần nilon

Bọc trần nilon từng được nhiều người dùng ô tô tại Việt Nam coi là cách giúp giữ trần xe sạch sẽ. Tuy nhiên, đây lại là một phụ kiện cực kỳ phí tiền và lợi bất cập hại.

Thứ nhất, lớp nilon làm mất đi vẻ đẹp và sự sang trọng của trần nỉ nguyên bản. Thứ hai, trong khi trần nỉ nguyên bản của nhà sản xuất có tác dụng tiêu âm rất tốt, nilon lại có đặc tính dội âm mạnh khiến tiếng ồn trong xe sẽ bị vang vọng, gây ù tai và mệt mỏi cho người ngồi trong mỗi khi đi đường dài.

Thay vì bọc nilon, giải pháp đúng đắn là chủ xe chỉ cần giữ vệ sinh chung hoặc sử dụng dịch vụ vệ sinh nội thất định kỳ.

Cánh gió đuôi thể thao

Cánh gió đuôi vốn được sinh ra để ứng dụng tính khí động học, tạo lực ép xuống mặt đường giúp các mẫu xe đua, xe thể thao bám đường tốt hơn khi chạy ở tốc độ rất cao (thường trên 120 km/h).

Ngoại trừ các mẫu xe hiệu suất cao, việc khoan đục cốp sau để lắp cánh gió đuôi trên các dòng xe sedan gia đình hay SUV phổ thông gần như chỉ mang tính chất trang trí. Trong điều kiện giao thông đông đúc và giới hạn tốc độ tại Việt Nam, phụ kiện này hoàn toàn không cải thiện khả năng vận hành.

Thậm chí, các loại cánh gió giá rẻ hay lắp đặt sai kỹ thuật còn gây ồn gió, tăng sức cản và làm xe tiêu hao nhiều nhiên liệu hơn. Chưa kể việc khoan đục cốp sau còn ảnh hưởng đến kết cấu và giá trị xe khi bán lại.

Đèn LED trang trí nội thất

Đèn LED đổi màu chạy dọc taplo và viền cửa có thể tạo hiệu ứng thị giác lạ mắt, mang lại cảm giác sang trọng trong những ngày đầu mới mua xe. Tuy nhiên về lâu dài, chúng lại gây chói mắt, phản bóng lên kính lái, ảnh hưởng trực tiếp đến sự tập trung khi lái xe ban đêm.

Đáng lo ngại hơn, việc lắp đèn LED độ thêm, thợ thường phải can thiệp vào hệ thống điện nguyên bản của xe. Việc trích đấu dây điện không chuẩn xác tiềm ẩn nguy cơ chập cháy rất cao và chắc chắn sẽ khiến chiếc xe mới của bạn bị hãng từ chối bảo hành nếu xảy ra sự cố về điện. Với xe gia đình, sự an toàn và ổn định nên được đặt lên hàng đầu.

Mua xe mới không đồng nghĩa với việc phải "độ" càng nhiều càng tốt. Người tiêu dùng thông minh cần phân biệt rõ đâu là phụ kiện thực sự cần thiết, đâu là chi phí bị thổi phồng. Trong đa số trường hợp, giữ nguyên bản, bảo dưỡng đúng cách và lái xe cẩn thận vẫn là lựa chọn kinh tế và an toàn nhất.

Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!