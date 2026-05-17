Dưới đây là những phụ kiện ô tô đáng tiền, phù hợp với điều kiện sử dụng tại Việt Nam theo ghi nhận tổng hợp của PV VietNamNet từ các nhóm người dùng xe.

1. Camera hành trình

Với tình trạng giao thông phức tạp, va chạm nhỏ xảy ra thường xuyên, camera hành trình đã trở thành trang bị thiết yếu với nhiều tài xế Việt. Không chỉ ghi lại diễn biến tai nạn để làm bằng chứng khi tranh chấp bảo hiểm hay pháp lý, camera còn giúp người lái yên tâm hơn khi gửi xe, đỗ xe nơi công cộng.

Thực tế cho thấy, nhiều vụ việc chỉ được giải quyết nhanh gọn nhờ dữ liệu từ camera hành trình. Chi phí lắp đặt hiện nay không quá cao, dao động từ vài triệu đồng, nhưng giá trị mang lại là rất rõ ràng.

Lưu ý: Chủ xe nên ưu tiên loại có ghi hình trước sau, góc rộng, cảm biến tốt trong điều kiện thiếu sáng. Không nhất thiết mua tại đại lý, vì giá thường cao hơn thị trường, trong khi lựa chọn bên ngoài phong phú và linh hoạt hơn.

2. Phim cách nhiệt

Khí hậu nóng ẩm, nắng gắt quanh năm khiến dán phim cách nhiệt gần như là việc đầu tiên mà hầu hết các chủ xe Việt làm ngay sau khi nhận xe. Phim cách nhiệt chất lượng tốt giúp giảm nhiệt độ trong cabin, bảo vệ nội thất khỏi bạc màu, nứt nẻ và giảm tải cho hệ thống điều hòa, giúp xe tiết kiệm nhiên liệu.

Lưu ý: Chủ xe nên chọn phim đạt chuẩn xuyên sáng theo quy định, tránh dán quá tối gây giảm tầm nhìn và có thể bị xử phạt khi kiểm tra.

3. Thảm sàn chống nước

Nhiều mẫu xe mới tại Việt Nam chỉ trang bị thảm nỉ tiêu chuẩn hoặc không có sẵn thảm sàn. Trong điều kiện mưa nhiều, đường bẩn, thảm nỉ rất nhanh xuống cấp, bám mùi và khó vệ sinh.

Do đó, việc lựa chọn thảm sàn cao su hoặc nhựa chống thấm sẽ giúp bảo vệ sàn xe tốt hơn, dễ lau chùi và hạn chế nước, bùn đất ngấm xuống sàn, ảnh hưởng tới hệ thống điện bên dưới và giữ nội thất sạch lâu hơn, có lợi khi bán lại xe. Đây là phụ kiện ô tô không hào nhoáng nhưng thực dụng, nhất là với xe gia đình, xe chạy dịch vụ hoặc thường xuyên chở trẻ nhỏ.

4. Chắn bùn bánh xe

Với điều kiện đường sá còn nhiều bụi, sỏi, nước bẩn, chắn bùn giúp hạn chế đất đá bắn lên gầm, sườn xe và các hốc bánh xe, giúp giảm trầy xước sơn và ăn mòn các chi tiết phía dưới.

Phụ kiện này đặc biệt hữu ích với SUV, bán tải hoặc xe thường xuyên đi đường xấu hoặc chạy nhiều ở ngoại ô, tỉnh lẻ. Chi phí cho phụ kiện này không cao, lắp đặt đơn giản nhưng góp phần bảo vệ sơn xe và các chi tiết gầm về lâu dài.

(Tổng hợp)

