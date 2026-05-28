Đừng vội làm bài ngay khi nhận đề

Chia sẻ về chiến lược làm bài trong phòng thi, cô Trần Minh Tâm, giáo viên Tiếng Anh tại Hà Nội, cho hay 5 phút đầu tiên trong phòng thi rất quan trọng. “Có một sự thật trong phòng thi là những bạn làm bài tốt nhất chưa chắc đã là người học giỏi nhất mà thường là người có chiến lược và kỹ năng kiểm soát tâm lý tốt ngay từ 5 phút đầu tiên”, cô Tâm chia sẻ.

Theo cô, sai lầm phổ biến của nhiều học sinh là vừa nhận đề đã cắm cúi làm ngay vì sợ thiếu thời gian. Điều này khiến các em dễ đọc sót dữ kiện, hiểu nhầm yêu cầu hoặc bị “kẹt” ở câu khó ngay từ những câu đầu tiên.

Thí sinh dự thi vào lớp 10 chuyên tại Hà Nội năm 2026. Ảnh: Thạch Thảo

Cô Tâm khuyên thí sinh nên dành khoảng 5 phút đầu để quét toàn bộ đề thi. Đây là bước giúp học sinh hình dung cấu trúc đề, nhận diện câu dễ, câu khó và ước lượng thời gian phù hợp cho từng phần.

“Giống như khi đi đường dài, chúng ta nên xem trước bản đồ”, cô nói.

Theo nữ giáo viên, khoảng thời gian ngắn này đóng vai trò then chốt bởi đây là lúc não bộ chuyển từ trạng thái lo lắng sang trạng thái tập trung. Nếu sử dụng đúng cách, học sinh sẽ vào guồng làm bài nhanh hơn, mạch lạc hơn và hạn chế được các lỗi do tâm lý vội vàng gây ra.

Chia đề thành hai nhóm để giữ tâm lý ổn định

Sau khi quét đề, theo cô Tâm, điều tiếp theo học sinh nên làm là phân loại câu hỏi thành hai nhóm.

Nhóm thứ nhất là các câu “ăn chắc”, đọc là biết cách làm. Cô Tâm cho rằng đây là những câu cần ưu tiên xử lý trước để lấy điểm nền và tạo cảm giác tự tin.

“Khi các em giải được liên tiếp những câu quen thuộc, não bộ sẽ có cảm giác mình đang kiểm soát được tình hình. Điều đó rất quan trọng trong phòng thi”, cô chia sẻ.

Nhóm thứ hai là những câu khó, cần nhiều thời gian suy nghĩ hơn. Với các câu này, học sinh nên đánh dấu và quay lại sau thay vì cố ngồi “gỡ” ngay từ đầu.

Rất nhiều học sinh đã mất bình tĩnh chỉ vì dành quá nhiều thời gian cho một câu hỏi khó ở phần đầu bài thi. Khi bị kẹt, tâm lý dễ trở nên rối loạn, kéo theo cảm giác hoang mang và ảnh hưởng đến toàn bộ quá trình làm bài phía sau.

Trong khi đó, những học sinh có chiến lược thường chọn cách “làm được đến đâu chắc đến đấy”. Các em ưu tiên hoàn thành phần có thể xử lý tốt trước để giữ nhịp độ và tâm lý ổn định.

Nữ giáo viên cho hay đây không chỉ là kỹ năng làm bài mà còn là kỹ năng làm chủ cảm xúc trong môi trường áp lực cao.

“Nhiều khi kết quả không nằm ở việc học sinh nào học nhiều hơn mà nằm ở việc học sinh nào bình tĩnh hơn”, cô nhận định.

Vì vậy, bên cạnh việc ôn luyện kiến thức, học sinh cũng cần tập cho mình thói quen phân bổ thời gian, quét đề và xác định thứ tự làm bài khi luyện đề ở nhà. Khi kỹ năng này trở thành phản xạ, các em sẽ tự tin hơn rất nhiều trong phòng thi thật.

“Đôi khi chỉ 5 phút đầu tiên cũng có thể làm thay đổi kết quả của cả một kỳ thi”, cô nhấn mạnh.