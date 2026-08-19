Phở gà Châm, Yên Ninh

Phở gà Châm có 4 năm liên tiếp nằm trong danh sách Michelin Selected. Từ lâu, quán phở này đã được thực khách gắn mác "quán phở giá cao bậc nhất Hà Nội". Mỗi bát phở có giá dao động từ 80.000 đồng đến 160.000 đồng. Nếu thực khách gọi thêm thịt đùi, cánh, trứng non... mỗi phần ăn có thể lên tới hơn 200.000 đồng.

Chủ quán cho biết, nguyên liệu có nguồn gốc rõ ràng, sạch, đảm bảo vệ sinh. Từ thịt gà, bánh phở hay tới quả chanh, quả ớt đều được lựa chọn kĩ, tìm nguồn hàng uy tín. Quán sử dụng loại bánh phở thái tay thay vì thái máy để bánh mềm hơn.

Quán có lượng khách rất đông, thường hết hàng sớm. Gà của quán được khen thơm ngon, da giòn, thịt ngọt đậm đà, nước dùng thơm mùi xương và thảo mộc.

Phở gà Châm được khen "đắt xắt ra miếng". Thực khách lần đầu tới quán nên tham khảo giá trước khi gọi đồ

Phở cuốn Chinh Thắng, Mạc Đĩnh Chi

Đây là quán phở cuốn nổi tiếng ở Ba Đình, đã mở hơn 20 năm, được xem là một trong những nơi đầu tiên "khai sinh" ra món phở cuốn ở làng Ngũ Xá.

Phở cuốn ở đây gồm thịt bò thăn xào chín tới, cuốn cùng bánh phở bản to, rau thơm, ăn kèm nước chấm chua ngọt. Khách gọi tới đâu, quán cuốn tới đó nên thịt bò luôn nóng hổi, rau tươi, bánh phở mướt mịn.

Ngoài phở cuốn, quán còn có phở chiên giòn, chiên phồng, chiên trứng đều được lòng thực khách. Nếu đi nhóm 2-3 người, du khách có thể gọi một đĩa phở chiên tổng hợp là đủ ăn ngon và no.

Lượng khách rất đông nên vào cuối tuần khách thường phải chờ đợi lâu. Giá các món từ 50.000 – 80.000 đồng/đĩa.

Phở cuốn Hưng Bền, Trấn Vũ

Tọa lạc ở phố Trấn Vũ, phở cuốn Hưng Bền là một trong số những quán phở cuốn ngon ở Hà Nội, luôn đông khách tới thưởng thức.

Phở cuốn ở đây được nhiều thực khách đánh giá cao vì bánh phở không dày quá. Còn thịt bò xào mềm vừa tới, đẫm sốt nên ăn ngon, đậm đà.

Món ăn này được cuốn đều tay, nhân đầy, hấp dẫn cả về hương vị lẫn hình thức. Một điểm thu hút nữa là nước chấm của quán hợp khẩu vị chung của nhiều thực khách, vị chua cay mặn ngọt hài hòa.

Phở gà Tiến, Nguyễn Trường Tộ

Phở gà Tiến có 3 lần lọt danh sách Michelin Selected. 7h-8h30 là thời điểm quán đông đúc nhất, đặc biệt là cuối tuần. Hơn 60 chỗ ngồi bên trong đều có người ngồi, khách này vừa đứng dậy thì lập tức có khách khác vào thế chỗ.

Ưu điểm của quán là có không gian rộng rãi, điều hoà mát mẻ nên ngay cả trong ngày hè oi nóng, khách vẫn thoải mái thưởng thức tô phở bốc khói. Michelin không chỉ giới thiệu quán có đồ ăn ngon, mà còn khen ngợi không gian của quán ăn sạch sẽ, ấm cúng với những ô cửa sổ lớn, bức tường sơn vàng cổ điển hài hòa với không khí đường phố Hà Nội.

Theo chủ quán, anh dùng gà mái ta, có cân nặng trung bình 1,8-2,5kg. Bởi loại gà này có phần thịt dày, chắc, không quá nhiều mỡ. Phở gà của quán có mức giá trung bình 60.000 đồng/bát. Nếu ăn bát đầy đủ với nhiều loại thịt, thêm lòng mề, trứng non, giá sẽ là 100.000 đồng.

Phở Tiến thu hút đông đúc khách trong nước và quốc tế

Phở Lân, Ông Ích Khiêm

Đây là quán phở lâu năm, hương vị ngon, ổn định, có rất đông khách quen tại Hà Nội. Nước dùng khá trong, ngọt tự nhiên, được thực khách đánh giá tốt. Quán sử dụng bánh phở mềm, không bị bở và thịt bò tươi ngon.

Bên cạnh phở bò tái, chín quen thuộc, phở bò tái lăn bán đắt hàng nhờ thịt bò mềm, đậm đà, nước dùng thơm, quyện với bánh phở. Tuy nhiên, quán khá nhỏ và hơi bí, chỗ để xe hạn chế.

Phở Phượng, Hàng Bún

Nằm ở khu phố trung tâm Hà Nội nhưng quán phở bò của bà Nguyễn Thị Phượng lại có mức giá rẻ "giật mình", khiến những vị khách lần đầu ghé ngang thưởng thức đều bất ngờ. Tại quán, mỗi bát phở tái, chín có giá 25.000 đồng. Thậm chí, tùy theo nhu cầu thực khách, bà Phượng vẫn sẵn lòng làm những bát phở 20.000 đồng.

Quán nhỏ, giản dị, quầy phở nằm trước ngõ chỉ là chiếc bàn inox, nồi nước dùng, mấy khay thịt, hành đầy ắp. Bàn ghế nhựa được xếp nép hai bên tường của con ngõ.

Thực khách nhận xét, nước phở của quán thanh, trong, không quá đậm đà, đặc sắc nhưng vừa miệng. Phần thịt chín mềm, đậm đà. Khách muốn ăn nhiều thịt hơn có thể gọi bát 35.000 đồng, đầy đặn.

Phở Phượng có mức giá rẻ

Phở Thế Béo, Trần Tế Xương

Quán phở này đã nổi tiếng nhiều năm và vài năm trở lại đây gây sốt trên mạng xã hội với hình ảnh chủ quán, nhân viên thành thạo đi chiếc xe điện cân bằng để bê những bát phở nóng hổi, nghi ngút khói tới thực khách.

Bên cạnh món phở bò truyền thống, quán còn phục vụ phở gà, phở tái lăn và một số món ăn kèm khác như quẩy, trứng gà non. Phở bò tái nạm gầu là món bán chạy của quán với thịt bò tái mềm, nạm giòn và gầu béo ngậy, kết hợp nước dùng thanh.

(Tổng hợp)