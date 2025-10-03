Sau trận mưa lịch sử ngày 30/9 vừa qua tại Hà Nội, hàng trăm nghìn xe máy đã bị ngập sâu trong nước, khiến nhiều người dân lúng túng trong việc xử lý.

Nhiều người đã mang xe máy tới đại lý để kiểm tra sau trận mưa lụt lịch sử ngày 30/9 vừa qua. Ảnh: Ngô Minh

Anh Nguyễn Anh Tú - kỹ thuật viên tại một cửa hàng HEAD Honda cho biết: "Nhiều người dùng xe máy, đặc biệt là phụ nữ, chỉ biết lên xe nổ máy, chứ ít người để ý đến xe. Trong điều kiện vận hành bình thường, việc chậm kiểm tra và bảo dưỡng xe có thể không ảnh hưởng quá lớn đến chiếc xe. Nhưng trong trường hợp xe vừa chết máy do bị ngập nước, các chủ xe cần xử lý sự cố càng sớm càng tốt."

Dù xe máy ít gặp tình trạng thủy kích nặng như ô tô, nhưng việc nước lọt vào động cơ, hệ thống điện hay phanh đều có thể khiến chiếc xe mất an toàn và giảm tuổi thọ.

Dưới đây là 7 bộ phận quan trọng được kỹ thuật viên của đại lý Honda khuyến cáo người dùng cần đặc biệt chú ý và kiểm tra kỹ lưỡng khi xe máy bị ngập nước.

1. Dầu nhớt động cơ

Dầu nhớt là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất khi xe bị ngập. Nước có thể xâm nhập vào động cơ qua ống xả, đường thông hơi hoặc khe hở lốc máy, khiến dầu nhớt bị loãng và mất tác dụng bôi trơn.

Khi đó, các chi tiết kim loại ma sát trực tiếp, sinh nhiệt, gây mài mòn nhanh và thậm chí làm bó máy.

Dầu động cơ bị nhiệm nước thường chuyển sang màu trắng đục như cà phê sữa. Ảnh: Ngô Minh

Cách kiểm tra: Tháo que thăm dầu, nếu thấy dầu chuyển sang màu trắng đục như cà phê sữa hoặc có bọt nước, chứng tỏ dầu đã nhiễm nước.

Cách xử lý: Xả bỏ toàn bộ dầu cũ, thay dầu động cơ mới ngay. Sau khi chạy vài ngày, nên thay thêm một lần nữa để loại bỏ hoàn toàn nước và cặn bẩn. Đây là hạng mục “sống còn” giúp bảo vệ động cơ xe máy.

2. Hệ thống lọc gió

Lọc gió trên xe máy, đặc biệt ở xe tay ga, thường đặt thấp nên rất dễ bị ngấm nước. Lọc gió ướt khiến lượng không khí nạp vào giảm, làm xe khó nổ, hao xăng, có khói đen và thậm chí chết máy giữa đường.

Lọc gió động cơ bị ướt sẽ khiến động cơ khó nổ, máy yếu, ăn xăng hơn. Ảnh: Ngô Minh

Cách xử lý: Thay mới lọc gió ngay lập tức, tuyệt đối không dùng lọc gió giấy đã bị ướt để sấy khô. Lọc gió mới có chi phí thấp nhưng giúp động cơ hoạt động ổn định và tiết kiệm nhiên liệu.

3. Hệ thống truyền động

Với xe số, nước và bùn đất có thể cuốn trôi dầu bôi trơn xích, làm xích kêu to, nhanh rỉ sét và mòn. Người dùng cần vệ sinh bằng dung dịch chuyên dụng và bôi trơn lại bằng dầu nhớt cho xích.

Một chiếc xe tay ga đang được vệ sinh toàn bộ hệ thống truyền động và thay dầu láp. Ảnh: Ngô Minh

Với xe tay ga, nước có thể lọt vào hộp số truyền động (láp), khiến dầu láp biến chất, gây hú và mài mòn bánh răng. Cần kiểm tra và thay dầu láp mới ngay để tránh hỏng hóc nặng.

4. Ống xả

Một người đang nghiêng xe để nước thoát ra từ ống xả. Ảnh: Hoàng Hà

Ống xả thường chứa rất nhiều nước khi xe bị ngập. Cần nghiêng xe để nước chảy ra hết trước khi khởi động. Một số thợ có thể đề máy và vít ga lớn để thổi nước ra, nhưng chỉ nên làm sau khi chắc chắn dầu nhớt và động cơ đã được xử lý.

5. Hệ thống điện

Nước mưa vốn chứa tạp chất và có tính axit nhẹ, dễ gây chập cháy hoặc oxy hóa hệ thống điện. Các bộ phận dễ hỏng gồm bugi, ắc quy, IC/ECU, mô-bin sườn, hệ thống đèn và xi-nhan. Nếu không xử lý kịp thời, chi phí thay thế có thể rất cao.

Cách xử lý: Tháo và vệ sinh các giắc cắm, dùng dung dịch chống ẩm, chống oxy hóa như RP7 hoặc Kontak để xịt khô. Đồng thời, kiểm tra bugi và ắc quy để đảm bảo khả năng đánh lửa và cấp điện.

6. Hệ thống nhiên liệu

Nắp bình xăng nếu không kín rất dễ để nước lọt vào. Khi xăng nhiễm nước, xe thường có hiện tượng hụt hơi, giật cục hoặc không thể nổ máy.

Cách xử lý: Với xe máy đời cũ dùng bộ chế hòa khí (bình xăng con), cần khóa xăng và xả hết xăng cũ lẫn nước.

Với xe phun xăng điện tử (FI), cần súc rửa toàn bộ bình xăng, bơm xăng và kim phun. Công việc này đòi hỏi kỹ thuật viên chuyên nghiệp và dụng cụ chuyên dụng.

7. Hệ thống phanh và giảm xóc

Khi nước và bùn đất lọt vào hệ thống phanh, lực ma sát sẽ giảm đáng kể, có thể gây kẹt piston phanh hoặc phát ra tiếng ken két khó chịu.

Cách xử lý: Cần xịt rửa, làm sạch kỹ cả heo dầu, đĩa phanh và má phanh. Với phanh cơ (phanh đùm), cần tháo ra để vệ sinh và tra mỡ. Phuộc nhún cũng cần được lau sạch để tránh bùn đất làm xước ty phuộc, gây xì dầu.

Theo anh Tú, xử lý xe máy bị ngập nước đòi hỏi sự cẩn thận và đúng kỹ thuật. Người dùng không nên tự ý tháo lắp khi không có chuyên môn, vì có thể gây hỏng nặng hơn. Tốt nhất, hãy đưa xe đến các gara, cửa hàng sửa chữa xe máy uy tín để được kiểm tra toàn diện.

Người dùng xe máy nên mang xe đến các trung tâm sửa chữa để xử lý sự cố sau khi xe đã bị ngậm trong nước. Ảnh: Ngô Minh

Chi phí ban đầu để kiểm tra, súc rửa và thay thế các dung dịch có thể dao động từ vài trăm nghìn đến hơn một triệu đồng, nhưng nó sẽ giúp bạn tiết kiệm được một khoản tiền lớn hơn rất nhiều so với việc phải sửa chữa những hư hỏng nặng về sau.

