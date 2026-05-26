Nắng nóng đồng nghĩa với hóa đơn tiền điện có thể cũng tăng theo. Việc nắm vững các tiêu chí lựa chọn và kỹ thuật vận hành điều hòa nhiệt độ không chỉ giúp các gia đình Việt tận hưởng không gian mát mẻ mà còn là bài toán kinh tế quan trọng để cắt giảm chi phí sinh hoạt hàng tháng.

Lựa chọn thiết bị thông minh cho khí hậu Việt Nam

Tại Việt Nam, nơi có khí hậu nhiệt đới nóng ẩm đặc trưng và biểu giá điện sinh hoạt theo bậc thang, việc chọn đúng thiết bị ngay từ đầu là yếu tố then chốt giúp kiểm soát chi phí dài hạn. Công nghệ Inverter hiện nay được xem là ưu tiên số một cho những gia đình có nhu cầu sử dụng máy lạnh liên tục trên 8 tiếng mỗi ngày.

Theo Ecoflow, thay vì tắt và bật máy nén liên tục như dòng máy cơ truyền thống, công nghệ biến tần sẽ điều chỉnh tốc độ máy nén linh hoạt theo nhiệt độ phòng, giúp tiết kiệm tới 40% điện năng và duy trì nhiệt độ ổn định hơn.

Bên cạnh công nghệ, chỉ số hiệu suất năng lượng (CSPF) in trên nhãn năng lượng là thông số mà người mua cần đặc biệt lưu tâm. Máy lạnh có càng nhiều sao và chỉ số CSPF càng cao thì khả năng chuyển hóa điện năng thành độ lạnh càng hiệu quả.

Ngoài ra, việc tính toán công suất máy phù hợp với diện tích phòng cũng không thể bỏ qua. Đối với các căn phòng dưới 15m2, một chiếc máy lạnh công suất 1 HP (9.000 BTU) là vừa đủ để làm lạnh nhanh mà không gây lãng phí năng lượng.

Bí quyết vận hành tối ưu hóa điện năng tiêu thụ

Sở hữu một chiếc máy lạnh tiết kiệm điện mới chỉ là điều kiện cần, điều kiện đủ nằm ở thói quen sử dụng hàng ngày của người dùng. Một trong những sai lầm phổ biến nhất là cài đặt nhiệt độ quá thấp ngay khi vừa bật máy.

Ảnh: constrofacilitator

Thực tế, bạn nên duy trì mức nhiệt từ 24 đến 26 độ C, bởi mỗi khi hạ thấp thêm 1 độ, máy sẽ phải tiêu tốn thêm khoảng 10% điện năng. Việc kết hợp thêm một chiếc quạt điện sẽ giúp luồng khí lạnh lưu thông đều khắp phòng nhanh hơn, tạo cảm giác dễ chịu mà không cần bắt máy lạnh phải gồng mình hoạt động ở mức công suất tối đa.

Môi trường xung quanh cũng đóng vai trò quan trọng trong việc giữ hơi lạnh và giảm tải cho thiết bị. Các gia đình nên đảm bảo phòng luôn được đóng kín, che chắn kỹ các khe hở ở cửa ra vào và cửa sổ. Sử dụng rèm cửa sáng màu để phản xạ bớt nhiệt lượng từ ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp vào phòng cũng là cách hữu hiệu giúp máy lạnh hoạt động bền bỉ hơn. Đặc biệt, thói quen tận dụng chế độ hẹn giờ tắt máy vào lúc gần sáng khi nhiệt độ ngoài trời đã dịu bớt sẽ giúp bạn tiết kiệm được một khoản tiền điện đáng kể mỗi tháng.

Bảo trì định kỳ và quản lý năng lượng thông minh

Trong môi trường nhiều bụi bẩn tại các thành phố lớn, lưới lọc của máy lạnh rất nhanh bị bám bẩn, làm cản trở luồng gió và giảm hiệu suất làm lạnh. Việc vệ sinh lưới lọc định kỳ hai tuần một lần và bảo trì tổng thể dàn nóng, dàn lạnh sau mỗi 4 đến 6 tháng là quy trình bắt buộc để đảm bảo máy luôn hoạt động ở trạng thái tốt nhất. Một chiếc máy lạnh sạch sẽ không chỉ làm lạnh nhanh hơn, tiêu tốn ít điện hơn mà còn giúp bảo vệ sức khỏe hệ hô hấp cho cả gia đình.

Bằng cách kết hợp giữa việc lựa chọn thiết bị chất lượng, thói quen sử dụng khoa học và kế hoạch bảo trì đều đặn, người tiêu dùng hoàn toàn có thể làm chủ công nghệ, biến chiếc máy lạnh thành thiết bị hỗ trợ cuộc sống tiện nghi mà vẫn đảm bảo tính kinh tế cho gia đình suốt cả năm.

(Theo Ecoflow)