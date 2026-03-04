Hầu như ai tham gia giao thông cũng từng ít nhất một lần bị cảnh sát giao thông yêu cầu tấp vào lề đường. Có người chỉ bị nhắc nhở, có người nhận biên bản xử phạt, thậm chí trong tình huống căng thẳng, lực lượng chức năng có thể áp dụng biện pháp mạnh để đảm bảo an toàn. Nhiều trường hợp, mọi chuyện trở nên căng thẳng chỉ vì cách ứng xử thiếu phù hợp của tài xế.

Dưới đây là 5 sai lầm phổ biến nên tránh:

1. Tỏ ra quá lo lắng

Ngay cả khi không làm gì sai, việc bị dừng xe cũng dễ khiến nhiều người căng thẳng. Tuy nhiên, sự run rẩy hoặc mất bình tĩnh có thể bị hiểu nhầm là đang che giấu điều gì đó hoặc chuẩn bị hành động thiếu kiểm soát.

Cách tốt nhất là giữ bình tĩnh, ngồi yên trong xe và không tạo ra bất kỳ dấu hiệu nào khiến cảnh sát nghi ngờ.

Chỉ một cách ứng xử sai cũng có thể khiến sự việc trở nên căng thẳng và bất lợi cho bạn.

2. Cử động bất thường

Những chuyển động đột ngột, liên tục của tay hoặc cơ thể có thể bị xem là hành vi đáng ngờ hoặc mang tính đe dọa. Khi được yêu cầu dừng xe, hãy tấp vào lề an toàn, tắt máy, đặt tay trên vô-lăng và chỉ di chuyển khi có hướng dẫn từ cảnh sát.

3. Nói quá nhiều

Nếu bạn dự định khiếu nại hoặc tranh luận về lỗi vi phạm, việc nói quá nhiều tại hiện trường có thể gây bất lợi. Bất kỳ lời nói nào cũng có thể được sử dụng làm căn cứ xử lý. Hãy trả lời ngắn gọn, đúng trọng tâm. Với những câu hỏi “bẫy”, bạn hoàn toàn có thể đáp lại đơn giản như: “Tôi không rõ”.

4. Thiếu lịch sự

Thái độ cáu gắt, tranh cãi hoặc thiếu tôn trọng dễ khiến tình huống trở nên căng thẳng hơn và có thể biến một lời cảnh cáo thành biên bản xử phạt. Giữ thái độ lịch sự, hợp tác và bình tĩnh sẽ giúp quá trình làm việc diễn ra nhanh chóng hơn. Nếu cho rằng mình bị xử phạt oan, hãy giải quyết tại tòa thay vì tranh cãi trên đường.

5. Đồng ý cho khám xe khi không bắt buộc

Theo quy định pháp luật tại nhiều nơi, bạn có quyền từ chối việc khám xe nếu không có căn cứ rõ ràng. Nếu cảnh sát có đủ cơ sở pháp lý, họ vẫn có thể tiến hành kiểm tra. Nhưng nếu họ chỉ yêu cầu sự đồng ý, bạn có quyền nói “không”.

Việc hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình sẽ giúp tài xế tránh những rắc rối không đáng có.

Ứng xử đúng mực khi bị dừng xe không chỉ giúp giảm nguy cơ bị xử phạt nặng hơn mà còn đảm bảo an toàn cho cả hai phía trong quá trình làm việc.

Theo Motorbiscuit

