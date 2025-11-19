Táo chứa nhiều chất xơ hòa tan, vitamin C, polyphenol và kali - những thành phần quan trọng giúp duy trì chức năng tim, thận và não, đồng thời trở thành lá chắn tự nhiên chống lại các bệnh mạn tính. Theo TVBS, ăn táo còn bổ sung năng lượng, thúc đẩy quá trình trao đổi chất và mang lại cảm giác dễ chịu khi nhai, từ đó hỗ trợ giảm căng thẳng và cải thiện tâm trạng.

Sức mạnh bảo vệ mạnh mẽ sức khỏe của táo đến từ sự kết hợp giữa pectin và polyphenol. Bác sĩ Trịnh Tường Như (Trung Quốc) giải thích pectin trong táo có khả năng kết hợp với acid mật trong ruột, thúc đẩy thải cholesterol ra ngoài và giảm nồng độ cholesterol xấu trong máu. Nhiều nghiên cứu dịch tễ học cũng chỉ ra rằng những người duy trì chế độ ăn giàu chất xơ hòa tan lâu dài có thể giảm 10-20% nguy cơ mắc bệnh tim vành. Chất xơ hòa tan cùng với các dưỡng chất khác trong táo còn góp phần hạ huyết áp, giảm cholesterol toàn phần và LDL, từ đó bảo vệ tim mạch một cách toàn diện.

Táo là loại trái cây được các bác sĩ khuyến nghị ăn thường xuyên. Ảnh: Ban Mai

Vỏ táo là phần giàu quercetin nhất - một hợp chất chống oxy hóa và chống viêm mạnh mẽ. Quercetin có khả năng loại bỏ gốc tự do, ngăn ngừa viêm mạch máu và hỗ trợ bảo vệ tim mạch. Táo cũng chứa nhiều hợp chất thực vật khác với tác dụng đa dạng, bao gồm bảo vệ nội mạc mạch máu, hạ mỡ máu, chống viêm, chống oxy hóa, ngăn chặn quá trình chết tế bào và thậm chí ức chế sự lan rộng của tế bào ung thư. Thí nghiệm trên động vật cho thấy quercetin còn thúc đẩy tuần hoàn máu lên não, duy trì chức năng não bộ và làm chậm quá trình suy giảm nhận thức, hỗ trợ phòng ngừa các vấn đề về trí nhớ khi về già.

Ăn táo đúng cách cũng mang lại lợi ích về tinh thần. Khi nhai táo, cảm giác giòn, ngọt và mùi thơm tự nhiên tạo ra cảm giác dễ chịu, từ đó giảm stress, tăng cường trao đổi chất và cải thiện năng lượng tổng thể. Việc nhai táo kích thích cơ quan tiêu hóa và tạo thói quen ăn uống lành mạnh, góp phần cải thiện sức khỏe tổng thể.

Tuy nhiên, không phải ai cũng nên ăn nhiều táo. Những người có hệ tiêu hóa yếu, mắc hội chứng ruột kích thích hoặc dễ đầy hơi cần ăn vừa phải, tránh ăn quá nhiều táo cùng một lúc để không gây khó chịu. Các chuyên gia dinh dưỡng nhấn mạnh rằng chế độ ăn lành mạnh phải dựa trên tổng thể, không chỉ tập trung vào một loại thực phẩm. Kết hợp đa dạng trái cây và rau củ hằng ngày là nền tảng bảo vệ tim mạch, đồng thời nên tham khảo ý kiến chuyên gia nếu cơ địa hoặc sức khỏe của bạn có vấn đề.