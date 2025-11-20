Bác sĩ Sethi - chuyên gia tiêu hóa được đào tạo tại Đại học Harvard (Mỹ), đã chia sẻ một số thói quen uống trà có thể gây tổn hại cho hệ tiêu hóa và gan:

Uống trà khi bụng rỗng

Uống trà lúc bạn chưa ăn gì có thể gây kích ứng niêm mạc dạ dày do axit cùng các hợp chất như caffeine và tannin có trong trà. Điều này có thể dẫn đến trào ngược axit, buồn nôn, khó chịu. Trà cũng có tác dụng lợi tiểu nên dễ gây mất nước và cản trở hấp thụ sắt, đặc biệt ở người thiếu máu. Vì vậy, bạn nên ăn nhẹ trước hoặc trong khi uống trà.

Trà có nhiều tác dụng với sức khỏe nhưng cũng có một số lưu ý khi uống. Ảnh: Ban Mai

Trà pha nhiều đường

Bác sĩ Sethi cảnh báo người dùng nên hạn chế trà sữa và trà pha nhiều đường. Một cốc trà có thể chứa 30-40g đường, làm tăng nguy cơ gan nhiễm mỡ không do rượu và bệnh tiểu đường nếu uống thường xuyên.

Trà detox và trà giảm cân

Các loại trà được quảng cáo giúp giải độc hoặc giảm cân thường chứa thành phần là thuốc nhuận tràng. Lạm dụng dạng trà đó có thể gây mất nước, rối loạn điện giải và tổn thương đường ruột. Bác sĩ khuyến cáo mọi người không uống quá liều hướng dẫn và nên tham khảo ý kiến của giới chuyên môn về việc sử dụng thuốc nhuận tràng để tránh ảnh hưởng lâu dài.

Uống trà quá nóng

Bác sĩ đề nghị không uống trà khi nước còn trên 65 độ C. Nhiều người có thói quen rót nước sôi trực tiếp vào tách trà rồi uống ngay nhưng thói quen này được chứng minh làm tăng nguy cơ ung thư thực quản. Một nghiên cứu tại Trung Quốc cho thấy việc uống trà nóng hơn 65 độ C thường xuyên có liên quan đáng kể đến ung thư biểu mô vảy thực quản - dạng ung thư bắt đầu từ lớp tế bào vảy mỏng lót bên trong thực quản.

Uống trà chứa nhiều caffeine vào buổi tối

Dù trà chứa ít caffeine hơn cà phê, bác sĩ Sethi khuyến cáo tránh uống trà chai (làm từ trà đen pha với sữa và một số gia vị) hay trà xanh vào ban đêm. Caffeine tồn tại lâu trong cơ thể, có thể làm gián đoạn giấc ngủ. Ngủ kém kéo theo việc cơ thể, bao gồm gan và đường ruột, không được phục hồi đúng cách.

Uống quá nhiều trà sữa trân châu

Cuối cùng, bác sĩ cảnh báo về lượng đường và “calo ẩn” trong trà sữa trân châu. Đường trong trà kết hợp với trân châu làm từ tinh bột sắn tạo ra lượng calo đáng kể mà người uống không nhận ra. Điều này có thể dẫn đến đề kháng insulin và gan nhiễm mỡ không do rượu. Do đó, người dùng nên điều chỉnh lối sống, hạn chế đồ uống nhiều đường và duy trì chế độ ăn lành mạnh.