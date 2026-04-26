Hiện nay là mùa xoài, tôi thích ăn quả xanh hơn chín. Xin bác sĩ tư vấn ăn loại nào tốt hơn và nên lưu ý gì? (Nguyệt Hương - TPHCM).

Bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Tấn Vũ - Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM cơ sở 3 tư vấn:

Trong quả xoài, phần thịt chiếm khoảng 60-70%, chứa nhiều tinh bột (đặc biệt ở xoài xanh), đường (khoảng 16-20%), cùng các axit hữu cơ như axit citric. Ngoài ra, xoài rất giàu vitamin A, C, E, nhóm B và các khoáng chất như canxi, sắt, magie, kali, phốt pho… 150g xoài có thể cung cấp khoảng 25% nhu cầu vitamin C mỗi ngày, gần 2/3 lượng vitamin A cần thiết cùng nhiều vi chất quan trọng khác.

Nhờ thành phần dinh dưỡng phong phú, xoài mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Hàm lượng pectin và vitamin C cao giúp kiểm soát cholesterol, đặc biệt là giảm cholesterol xấu (LDL), đồng thời hỗ trợ tiêu hóa, cải thiện tình trạng táo bón. Xoài cũng tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ thị lực, làm đẹp da và góp phần phòng ngừa một số bệnh lý.

Xoài xanh: Khi xanh, xoài chứa hàm lượng vitamin C cao, tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ hấp thu sắt và góp phần ngăn ngừa bệnh thiếu vitamin C (Scurvy). Loại quả này còn có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa nhờ chứa các enzyme tự nhiên, thúc đẩy quá trình chuyển hóa thức ăn tốt hơn.

Xoài xanh chứa nhiều vitamin C. Ảnh: Hoa Linh.

Một số nghiên cứu cho thấy các hoạt chất sinh học trong xoài xanh có thể góp phần điều hòa cholesterol, từ đó giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Bên cạnh đó, xoài xanh còn được cho là hỗ trợ chức năng gan và quá trình thải độc của cơ thể.

Xoài chín: Khi chín mềm, xoài mang đến nguồn dinh dưỡng khác biệt, giàu vitamin A, beta-carotene và vitamin C. Nhờ đó, xoài chín cải thiện thị lực, tăng cường sức khỏe đôi mắt và hỗ trợ làm đẹp da, giúp da sáng khỏe, mịn màng hơn. Các chất chống oxy hóa trong xoài chín cũng góp phần nâng cao hệ miễn dịch, giúp cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh.

Không chỉ dùng ăn tươi, xoài còn được chế biến đa dạng như làm mứt, sấy khô, nước ép, xoài ngâm hoặc kết hợp với rượu vang, đường và quế để tạo hương vị đặc biệt. Trong y học dân gian, xoài được sử dụng hỗ trợ một số tình trạng như ho, viêm họng, đau răng hoặc cầm máu.

Tuy nhiên, bạn cần lưu ý không nên ăn quá nhiều xoài, đặc biệt là xoài xanh, vì có thể gây kích thích dạ dày, khó tiêu hoặc tiêu chảy. Ăn xoài khi đói cũng dễ làm tăng tiết axit dạ dày. Ngoài ra, xoài xanh chứa oxalat, có thể làm tăng nguy cơ sỏi thận ở những người nhạy cảm.

Nhìn chung, xoài không chỉ là loại trái cây quen thuộc mà còn là nguồn dinh dưỡng quý giá. Việc sử dụng hợp lý sẽ giúp tận dụng tối đa lợi ích sức khỏe mà loại quả này mang lại.