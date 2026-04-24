Theo lương y Đỗ Minh Tuấn - Hội Đông y Hà Nội, theo y học cổ truyền, dứa có tác dụng thanh nhiệt, hỗ trợ tiêu hóa, kiện tỳ và lợi thủy. Y học hiện đại cũng ghi nhận dứa chứa enzyme bromelain, là một loại men tiêu hóa tự nhiên phân giải protein, giảm viêm và hỗ trợ làm sạch đường ruột.

Khi hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả, cơ thể hấp thu dưỡng chất tốt hơn, từ đó cải thiện khí huyết, làn da và cân bằng nội tiết. Nhờ vậy, việc ăn dứa hợp lý có thể góp phần giúp da dẻ sáng mịn, cơ thể nhẹ nhàng và giảm cảm giác mệt mỏi.

Lợi ích nổi bật của dứa gồm hỗ trợ tiêu hóa, thanh nhiệt, bổ sung vitamin C chống lão hóa, da đẹp. Đặc biệt, dưỡng chất bromelain giúp phân giải thức ăn, giảm đầy bụng, khó tiêu, chống lại các tác nhân gây bệnh từ môi trường.

Dứa có nhiều công dụng cho sức khỏe. Ảnh: Hoa Linh.

Ăn dứa thế nào để tốt cho sức khỏe?

Dứa có lợi nhưng cần sử dụng đúng cách để tận dụng tối đa tác dụng của quả này. Lương y Tuấn cho rằng bạn chỉ nên ăn dứa chín vàng, tránh ăn quả còn xanh. Những người dễ kích ứng khi ăn dứa có thể ngâm nước muối loãng trước khi ăn.

Khi ăn dứa, người ăn cần chọn đúng thời điểm, không ăn khi đói, đặc biệt với người dạ dày yếu. Thời điểm phù hợp để ăn dứa là giữa buổi sáng hoặc buổi chiều, mỗi ngày một lượng vừa phải là đủ.

Người đang bị nhiệt miệng, viêm họng nặng hạn chế dùng. Phụ nữ mang thai 3 tháng đầu hoặc người huyết áp thấp nên ăn lượng vừa phải.

5 nhóm người nên ăn dứa thường xuyên

Lương y Tuấn gợi ý những nhóm người nên bổ sung thực phẩm giàu vitamin C và bromelain (như dứa) vào chế độ ăn:

Người có hệ miễn dịch yếu: Vitamin C là dưỡng chất quan trọng tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh như vi khuẩn, virus. Vitamin này còn chống oxy hóa mạnh, giảm viêm, thúc đẩy quá trình phục hồi khi cơ thể bị tổn thương hoặc nhiễm trùng.

Người hay đầy bụng, khó tiêu: Bromelain là loại enzyme tự nhiên có nhiều trong dứa có khả năng hỗ trợ phân giải protein, từ đó giúp hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn. Nhờ vậy, tình trạng đầy hơi, khó tiêu, chướng bụng sau ăn có thể được cải thiện đáng kể.

Người đang muốn giảm cân, giữ dáng: Thực phẩm giàu nước, ít calo nhưng lại chứa nhiều chất xơ như dứa có thể tạo cảm giác no lâu, hạn chế việc ăn vặt không cần thiết. Đồng thời, chất xơ còn hỗ trợ quá trình trao đổi chất và giúp hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru hơn. Bạn nên ăn từ 1-2 miếng dứa mỗi ngày, không ăn quá nhiều, thay thế các trái cây khác.

Người cần có bệnh tim mạch: Các chất chống oxy hóa trong thực phẩm giàu vitamin C giúp bảo vệ thành mạch, hạn chế quá trình oxy hóa cholesterol xấu (LDL) - một trong những nguyên nhân gây xơ vữa động mạch. Ngoài ra, dứa còn góp phần ổn định huyết áp, cải thiện lưu thông máu và giảm nguy cơ mắc các bệnh lý tim mạch.

Người thường xuyên mệt mỏi, da kém sắc: Vitamin C trong dứa giúp cơ thể hấp thu sắt tốt hơn, từ đó cải thiện tình trạng thiếu máu - nguyên nhân phổ biến gây mệt mỏi, xanh xao. Bổ sung hợp lý vitamin C sẽ giúp cơ thể được “nuôi dưỡng từ bên trong”, mang lại làn da khỏe mạnh và tràn đầy sức sống.