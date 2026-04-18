Táo ảnh hưởng đến đường huyết như thế nào? Một quả táo cỡ trung bình cung cấp khoảng 25g carbohydrate, gồm 4,5g chất xơ và 19g đường tự nhiên trong khi lượng protein và chất béo rất thấp. Do chứa nhiều carbohydrate, táo có thể làm tăng đường huyết đồng thời cung cấp năng lượng cho cơ thể. "Điểm đáng chú ý là táo chứa chất xơ, đặc biệt ở phần vỏ, làm chậm quá trình hấp thu đường vào máu, từ đó tạo ra tác động ổn định hơn lên đường huyết. Nếu bạn gọt vỏ táo trước khi ăn, tốc độ tăng đường huyết có thể nhanh hơn do mất đi phần lớn chất xơ hòa tan. Ngoài ra, vỏ táo còn chứa các enzyme có khả năng hỗ trợ làm chậm quá trình tiêu hóa carbohydrate", chuyên gia dinh dưỡng Mỹ Talia Follador nói. Bạn nên ăn cam thay cho uống nước cam. Ảnh: Britannica

Cam ảnh hưởng đến đường huyết như thế nào? Theo Eating Well, một quả cam lớn chứa khoảng 21g carbohydrate và 4,5g chất xơ, cung cấp lượng vitamin C vượt nhu cầu hằng ngày và một phần folate. Tương tự táo, đường tự nhiên trong cam cũng làm tăng đường huyết nhưng chất xơ giúp làm chậm quá trình này. Cam còn có giá trị dinh dưỡng cao nhờ hàm lượng vitamin và các hợp chất có lợi. Khi ăn nguyên quả, cam thường có tác động tương đối nhẹ nhàng lên đường huyết. Việc kết hợp cam với protein hoặc chất béo cũng duy trì mức đường huyết ổn định hơn. Ngoài tác động tức thời, việc tiêu thụ trái cây họ cam quýt trong thời gian dài có thể mang lại lợi ích cho chuyển hóa đường huyết, bao gồm cải thiện đường huyết lúc đói và các chỉ số liên quan đến kháng insulin. Những lợi ích này có thể liên quan đến ảnh hưởng tích cực lên hệ vi sinh đường ruột, tình trạng viêm và stress oxy hóa. Tuy nhiên, nước cam nguyên chất dù giàu vitamin và khoáng chất lại chứa nhiều đường hơn và thiếu chất xơ, dễ làm tăng nhanh đường huyết nếu không được sử dụng cùng bữa ăn cân bằng.