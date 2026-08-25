Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng đã trao Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng tặng các Thứ trưởng Bộ Quốc phòng gồm: Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu.

Ngoài ra, Đại tướng Phan Văn Giang cũng trao Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng tặng Thiếu tướng Lê Văn Thuận, Phó chánh Văn phòng Bộ Quốc phòng.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Nguyễn Tân Cương chụp ảnh chung với các đảng viên được nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng. Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, các Thứ trưởng Bộ Quốc phòng được trao tặng Huy hiệu Đảng dịp này đều là những đảng viên ưu tú, cán bộ xuất sắc của Đảng, của Quân đội; được đào tạo cơ bản, trưởng thành qua thực tiễn công tác, đảm nhiệm nhiều cương vị lãnh đạo, chỉ huy tại các cơ quan, đơn vị.

Dù ở bất cứ cương vị nào, các Thứ trưởng luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; tận tụy với công việc, giữ vững phẩm chất, chuẩn mực của người đảng viên, cán bộ Quân đội, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trên cương vị Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, các tướng lĩnh đã cùng tập thể Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, chỉ huy; góp phần xây dựng QĐND Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ...

Với Thiếu tướng Lê Văn Thuận, Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá, ông được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ thực tiễn công tác; luôn tận tụy với công việc, giữ vững phẩm chất, chuẩn mực của người đảng viên, cán bộ Quân đội và người làm công tác văn phòng; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị.

Theo Đại tướng Phan Văn Giang, Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng là phần thưởng cao quý, thể hiện sự quan tâm, ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; đồng thời là niềm vinh dự, tự hào của mỗi cá nhân được trao tặng và của Đảng bộ Quân đội.

Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu cán bộ, chiến sĩ toàn quân tiếp tục phát huy truyền thống của QĐND Việt Nam anh hùng; quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa và thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; tập trung xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”...

Ngày 24/8, Đảng ủy Văn phòng Bộ Tổng Tham mưu tổ chức trao tặng Huy hiệu 35 năm và 30 năm tuổi Đảng.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã trao Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng tặng: Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, nguyên Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam.