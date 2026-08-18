Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, sáng nay, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị gặp mặt các ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư các thời kỳ, ủy viên Trung ương Đảng khóa 13 không tái cử khóa 14 và trao tặng Huân chương, trao tặng Huy hiệu Đảng.

Theo TTXVN, tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm và thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ sự trân trọng, biết ơn những cống hiến to lớn của các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Ở những cương vị và giai đoạn khác nhau, các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã góp phần hoạch định đường lối, bảo vệ thành quả cách mạng, mở đường đổi mới, hội nhập, tạo dựng nền tảng cho hôm nay.

Thế hệ đương nhiệm tiếp nhận không chỉ cơ đồ, tiềm lực, vị thế mà còn cả bản lĩnh, kinh nghiệm và những công việc phải tiếp tục hoàn thành. Đó là di sản quý báu, đồng thời là lời nhắc nhở sâu sắc về danh dự và trách nhiệm kế tục của thế hệ tiếp nối.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Ảnh: TTXVN

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, nhìn lại chặng đường 81 năm, nhất là 40 năm Đổi mới, chúng ta có quyền tự hào về tầm vóc cơ đồ mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã tạo dựng. Ông nêu rõ thời gian qua, nhất là từ cuối nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay, đất nước chuyển động rất mạnh với khối lượng công việc lớn, nhiều vấn đề khó, mới, chưa có tiền lệ.

Trong bối cảnh thế giới biến động nhanh, chúng ta vẫn giữ vững ổn định chính trị; bảo đảm sự lãnh đạo liên tục, thông suốt; giữ vững đoàn kết, thống nhất trong Đảng và đồng thuận trong nhân dân; đồng thời đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo của Đảng và quản trị quốc gia. Nhiệm vụ phía trước không cho phép chủ quan, do dự hay tự thỏa mãn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh trước hết phải giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng. Đoàn kết, thống nhất phải dựa trên nguyên tắc, Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, lợi ích quốc gia - dân tộc và trách nhiệm trước nhân dân.

Cán bộ càng giữ cương vị cao càng phải nêu gương, giữ gìn danh dự, liêm chính, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; không né tránh, không xuê xoa trước khuyết điểm; tiếp tục kiểm soát quyền lực, kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; xử lý nghiêm sai phạm, đồng thời bảo vệ cán bộ đổi mới, sáng tạo vì nước, vì dân.

Mọi chủ trương phải xuất phát từ cuộc sống và lợi ích chính đáng của nhân dân

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý phải làm cho bộ máy sau sắp xếp thực sự tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Mỗi nhiệm vụ phải rõ mục tiêu, rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ nguồn lực và rõ kết quả; kiên quyết loại bỏ tư tưởng chỉ thuận cho cơ quan, cán bộ nhưng gây khó cho dân; không lấy quy trình làm nơi trú ẩn cho sự né tránh trách nhiệm; phải đổi mới mạnh mẽ mô hình phát triển đất nước, dựa ngày càng nhiều hơn vào năng suất, tri thức, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chất lượng con người.

Bên cạnh đó là quản trị thống nhất không gian phát triển, tăng cường liên kết vùng, khơi thông mọi nguồn lực. Phát triển nhanh phải đi đôi với bền vững, tăng trưởng cao phải gắn với năng lực tự chủ, sức chống chịu, khả năng làm chủ công nghệ và vị trí của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước quán triệt phải đặt nhân dân ở vị trí trung tâm, là chủ thể, mục tiêu và động lực của mọi quyết sách. Mọi chủ trương phải xuất phát từ cuộc sống và lợi ích chính đáng của nhân dân, để mọi người dân đều được tham gia và thụ hưởng xứng đáng từ thành quả chung của đất nước...

Về các ý kiến phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các cơ quan chức năng tổng hợp đầy đủ, phân loại rõ để tiếp thu, xử lý, không để những ý kiến tâm huyết chỉ được ghi nhận về hình thức. Điều gì đúng, đã rõ, có lợi cho nước, cho dân phải chuyển thành công việc và kết quả cụ thể.

Đồng thời, ông mong muốn các nguyên lãnh đạo tiếp tục giữ gìn sức khỏe; bằng uy tín, kinh nghiệm và tình cảm của mình, tiếp tục đồng hành, góp tâm, góp trí cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân; góp phần củng cố đoàn kết, trao truyền bản lĩnh, trí tuệ và văn hóa lãnh đạo cho các thế hệ cán bộ.

Cũng tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao Huân chương Hồ Chí Minh cho 5 nguyên Ủy viên Bộ Chính trị: nguyên Chủ tịch nước Lương Cường, nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính, nguyên Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, nguyên Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên vì đã có công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Nhân dịp này, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng nhất, hạng nhì cho các nguyên ủy viên Trung ương Đảng đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng thời, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng cho các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.