Phụ kiện điện thoại hiện nay xuất hiện với đủ hình dạng, kích thước và công dụng, từ những món đơn giản đến các sản phẩm trông “khó hiểu” nhưng lại cực kỳ hữu ích.

Không ít phụ kiện từng bị coi là chiêu trò quảng cáo, song khi trải nghiệm thực tế, chúng lại khiến người dùng thay đổi hoàn toàn suy nghĩ.

Ốp lưng kiêm bàn phím

Ốp lưng kiêm bàn phím QWERTY vật lý trông có phần “lỗi thời” như quay về thời BlackBerry. Song, khi gắn vào, bàn phím ảo biến mất, nhường toàn bộ không gian màn hình cho ứng dụng.

Ứng dụng đi kèm cho phép lập trình phím tắt, mở nhanh ứng dụng, truy cập liên hệ hay cài đặt chỉ bằng một nút bấm.

PopSocket

PopSocket cũng là phụ kiện gây tranh cãi: người thích thì xem là “cứu tinh” khi giúp cầm điện thoại chắc chắn hơn, dùng làm giá đỡ khi xem phim hoặc treo điện thoại bằng phụ kiện gắn kèm; người ghét thì khó chịu vì phần lồi phía sau, khó nhét vào túi quần, áo.

Nó còn có tác dụng giảm va chạm cho mặt lưng điện thoại khi không may làm rơi.

USB On-The-Go

USB On-The-Go hay USB OTG là món phụ kiện nhỏ bé nhưng quyền năng, biến điện thoại thành trung tâm kết nối: sao lưu dữ liệu, in trực tiếp, kết nối bàn phím hoặc chuột, thậm chí chuyển ảnh từ máy ảnh DSLR mà không cần máy tính.

Micro không dây

Với các nhà sáng tạo nội dung, micro không dây là khoản đầu tư xứng đáng, giúp thu âm rõ nét, lọc tạp âm và đảm bảo chất lượng kể cả khi ở xa.

Đèn LED kẹp

Trong điều kiện thiếu sáng, đèn LED vòng kẹp phát huy tác dụng, mang lại ánh sáng lý tưởng cho selfie, gọi video hoặc quay vlog.

Dây đeo điện thoại

Những người hay làm rơi điện thoại lại đánh giá cao dây đeo, vừa an toàn khi di chuyển, vừa trở thành phụ kiện thời trang. Thị trường có vô số loại dây đeo đáp ứng đủ thị hiếu của người dùng, từ giản dị đến sặc sỡ.

Dán màn hình chống trộm

Về bảo mật, miếng dán chống nhìn trộm bảo vệ nội dung trên màn hình khỏi ánh mắt tò mò, đồng thời giảm phản chiếu và hạn chế bám vân tay.

Vòng MagSafe cho Android

Người dùng Android cũng có thể tận hưởng sự tiện lợi của sạc không dây MagSafe bằng cách gắn một vòng từ tính sau máy, giúp gắn chặt vào đế sạc, ví hoặc phụ kiện.

Nhìn chung, mức độ hữu ích của phụ kiện phụ thuộc vào nhu cầu và cách sử dụng của mỗi người. Điều tưởng chừng vô nghĩa với người này có thể là cứu tinh với người khác - và đôi khi, chính những món trông ngớ ngẩn nhất lại mang đến trải nghiệm đáng giá nhất.

(Theo Make Use Of)