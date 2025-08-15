Kết quả cho thấy, bản lề thiết kế lại và thân máy mỏng hơn của Z Fold 7 không thể chịu đựng tốt như kỳ vọng.

Samsung Galaxy Z Fold 7 được quảng cáo chịu được nửa triệu lần gập, mở. Ảnh: Cnet

Thử nghiệm được livestream liên tục nhiều ngày, ghi nhận máy bắt đầu khởi động lại sau mỗi 6.000 - 10.000 lần gập. Đến 46.000 lần, điện thoại phát ra tiếng kêu cót két. Ở mốc 75.000 lần, một chất lỏng màu đen không xác định rò ra từ bản lề. Khi đạt 175.000 lần gập, toàn bộ loa, bao gồm cả loa thoại, ngừng hoạt động. Tuy nhiên, đến cuối thử nghiệm, cơ chế gập trở nên trơn tru hơn và khả năng giữ máy ở mọi góc vẫn hoạt động.

Người dẫn chương trình Hyeonseo Chae (ITchelin) cho biết: “Chúng tôi hoàn toàn có thể chế tạo máy để gập, nhưng không làm vậy. Máy móc tạo ra lực đồng nhất, không phản ánh cách người dùng thực sự sử dụng điện thoại gập. Để mô phỏng thực tế, tôi chọn gập hoàn toàn bằng tay”.

Samsung quảng cáo Z Fold 7 chịu được 500.000 lần gập, nhưng con số này nhiều khả năng được kiểm nghiệm trong môi trường mô phỏng. Hãng chưa đưa ra phản hồi.

Các hãng như Samsung, Apple, Motorola, Google thường tiến hành kiểm tra độ bền trong phòng thí nghiệm. Những điện thoại gập sẽ được gập, mở hàng nghìn lần bằng máy móc để đánh giá khả năng chịu đựng. Tuy nhiên, theo Itchelin, có sự khác biệt rõ rệt giữa kết quả trong phòng lab và thử nghiệm thực tế. Ngoài phần cứng, cũng cần đánh giá cách phần mềm vận hành theo thời gian.

Điện thoại gập với bản lề phức tạp và màn hình linh hoạt dễ hư hỏng hơn so với điện thoại dạng thanh. Đây cũng là lý do, bên cạnh pin, khiến nhiều người còn dè dặt trước khi bước vào thế giới smartphone gập.

(Theo Cnet)