Apple vốn dĩ không thích các vụ rò rỉ. Vụ kiện chống lại Jon Prosser của FPT — người bị "gã khổng lồ" công nghệ cáo buộc đã tiếp cận một nguyên mẫu iPhone 17 do nhân viên Apple sở hữu — đã cho thấy điều đó rõ ràng.

Và trớ trêu thay, chính Apple vừa vô tình làm rò rỉ một loạt sản phẩm mới.

Các thiết bị tương lai Apple chưa công bố

Theo báo cáo, Apple đã sơ suất để lộ đoạn mã phần mềm dùng để nhận diện phần cứng, trong đó hé lộ nhiều sản phẩm chưa từng công bố.

Một trong những sản phẩm đó là HomePod mini mới, có tên mã B525. Điều này hoàn toàn khớp vì HomePod mini hiện tại có tên mã B520.

HomePod mini mới sẽ dùng cùng vi kiến trúc T8310 đang được triển khai trên Apple Watch.

Apple Watch Series 9 và Series 10 đều dùng kiến trúc T8310. Nó cũng được kỳ vọng sẽ xuất hiện trong chip S11 dành cho Apple Watch Series 11 sẽ ra mắt tháng tới.

Điều này đồng nghĩa một con chip mới sẽ thay thế chip dòng S5 vốn dùng trong HomePod mini đời đầu (ra mắt năm 2020).

Chip mới này được cho là có CPU 64-bit hai lõi dựa trên A16, cùng Neural Engine bốn lõi, một tính năng mà HomePod mini hiện tại chưa có. HomePod mini 2 có thể ra mắt bất cứ lúc nào từ tháng sau đến cuối năm 2025.

Apple TV mới với chip A17 Pro

Một trong những thiết bị khác bị rò rỉ là Apple TV mới, được trang bị chip A17 Pro — cùng loại đang chạy trên iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max. Đây là một bước tiến lớn so với A15 Bionic trong Apple TV hiện nay.

Chipset mới sẽ mang lại khả năng hỗ trợ Apple Intelligence cho Apple TV và cho phép thiết bị chạy các trò chơi đồ họa console-tier. Apple cũng được cho là đang thử nghiệm chip Bluetooth/Wi-Fi riêng để dùng cho sản phẩm này.

Apple TV mới có thể ra mắt ngay tháng tới, hoặc ít nhất cũng trong năm nay.

iPad mini mới với chip A19 Pro

Một sản phẩm khác bị Apple để lộ là iPad mini mới (tên mã J510/J511). Thiết bị này được kỳ vọng sẽ dùng chip A19 Pro — cũng chính là con chip sẽ có trên iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max sắp tới.

Mẫu iPad mini gần nhất ra mắt vào tháng 10 năm ngoái, chạy chip A17 Pro. Apple được cho là đang phát triển một phiên bản iPad mini màn OLED cho năm 2026 hoặc 2027, và có khả năng đây chính là mẫu vừa bị lộ.

Chip A19 Pro dự kiến có nhiều nhân GPU hơn A19 SoC. Một phiên bản chip với ít hơn một nhân GPU có thể sẽ được dùng trên iPhone 17 Air siêu mỏng sắp ra mắt. Việc phân loại chip theo mức độ hoàn thiện cho phép Apple không phải bỏ đi các chip sản xuất chưa hoàn hảo.

iPad giá rẻ mới

Một mẫu iPad phổ thông mới (tên mã J581/J582) cũng bị rò rỉ. Thiết bị này sẽ nâng cấp chip từ A16 lên A18.

Dự kiến ra mắt mùa xuân năm sau, mẫu iPad giá rẻ mới sẽ hỗ trợ Apple Intelligence và có Neural Engine 16 lõi.

Tuy chipset mới mạnh mẽ hơn, nhưng thiết kế bên ngoài của iPad phổ thông sẽ vẫn được giữ nguyên.

Vision Pro 2 và loạt Apple Watch mới

Rò rỉ cũng tiết lộ loạt Apple Watch Series 11, Ultra 3, và Watch SE 3. Tất cả sẽ chạy trên chip S11 SiP, sử dụng cùng kiến trúc T8310 như S9 và S10. Chip mới có thể sở hữu 2 lõi hiệu năng, CPU 64-bit hai lõi, và Neural Engine 4 lõi.

Ngoài Apple Watch mới, thông tin rò rỉ còn có Vision Pro 2 – dùng chip M5, thay thế cho M2 trên phiên bản đầu tiên. Có thể ra mắt vào cuối năm 2025.

Và Apple Studio Display 2 – có khả năng được trang bị đèn nền mini-LED, có thể ra mắt vào đầu năm sau.

