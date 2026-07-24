Auto Hold (giữ phanh tự động) đã trở thành trang bị quen thuộc trên nhiều mẫu ô tô sử dụng phanh tay điện tử. Sau khi xe dừng hẳn, hệ thống tự động giữ áp lực phanh để xe đứng yên, cho phép tài xế bỏ chân khỏi bàn đạp phanh. Khi cần tiếp tục di chuyển, chỉ cần đạp nhẹ chân ga, hệ thống sẽ tự động nhả phanh.

Nhờ sự tiện lợi này, không ít tài xế có thói quen bật Auto Hold như một tính năng mặc định ngay từ khi khởi hành và gần như không tắt trong suốt hành trình. Tuy nhiên, theo các chuyên gia và tài xế có kinh nghiệm, điều đó chưa hẳn mang lại trải nghiệm lái tốt nhất.

Trong điều kiện giao thông tại các đô thị lớn như Hà Nội hay TPHCM, xe thường không dừng hẳn trong thời gian dài mà chỉ di chuyển nhích từng đoạn ngắn rồi lại phanh.

Tính năng Auto Hold là trang bị quen thuộc trên nhiều mẫu ô tô đời mới. Ảnh: Hoàng Hiệp

Khi Auto Hold được kích hoạt, người lái không thể chỉ nhả chân phanh để xe tự "bò" về phía trước như thông thường, thay vào đó, phải đạp chân ga để hệ thống nhả phanh để di chuyển. Điều này khiến xe có độ trễ nhẹ trước khi lăn bánh, tạo cảm giác giật cục và thiếu mượt mà

Trên những mẫu xe có chân ga nhạy hoặc xe điện có mô-men xoắn lớn, thao tác này đôi khi khiến xe vọt lên đột ngột nếu người lái không kiểm soát tốt lực từ bàn chân.

Trong điều kiện tắc đường, khoảng cách với xe phía trước rất sát, hiện tượng này dễ khiến tài xế, đặc biệt là người mới cầm lái, cảm thấy lúng túng hoặc mất tự tin. Ngoài ra, việc liên tục lặp lại chu trình dừng - đạp ga để nhả Auto Hold - di chuyển vài mét rồi lại phanh cũng khiến thao tác lái trở nên rườm rà hơn.

Dù có một số bất tiện nhất định khi sử dụng nhưng các chuyên gia và người dùng ô tô đều phải công nhận Auto Hold là một trong những tính năng hỗ trợ lái hữu ích nhất trên ô tô hiện đại nếu sử dụng đúng cách.

Nhiều tài xế có kinh nghiệm cho biết họ thường linh hoạt bật hoặc tắt Auto Hold tùy điều kiện giao thông. Khi xe phải dừng lâu tại đèn đỏ, ùn tắc kéo dài hoặc đứng chờ nhiều phút, Auto Hold giúp người lái không phải giữ chân trên bàn đạp phanh, giảm đáng kể cảm giác mỏi chân và căng thẳng.

Trong những tình huống dự đoán xe sẽ đứng yên trong thời gian dài, việc kích hoạt tính năng này sẽ mang lại sự thoải mái và thuận tiện hơn.

Ngược lại, nếu xe chỉ di chuyển theo kiểu "nhích từng đoạn" trong dòng xe đông, nhiều tài xế sẽ chủ động tắt Auto Hold để tận dụng khả năng "creep" (tự bò) của hộp số tự động. Cách này giúp xe lăn bánh mượt mà hơn, phản ứng nhanh hơn khi nhả phanh, đồng thời người lái cũng dễ kiểm soát khoảng cách với xe phía trước.

Ngoài ra, một số hãng xe cũng khuyến cáo không nên sử dụng Auto Hold khi lùi xe, đỗ xe hoặc xuống dốc, bởi đây là những tình huống đòi hỏi người lái phải kiểm soát lực phanh trực tiếp và chính xác.

Nhìn chung, Auto Hold không phải là tính năng nên bật hoặc tắt cố định. Hiệu quả của hệ thống phụ thuộc vào điều kiện giao thông thực tế và thói quen điều khiển của mỗi tài xế. Sử dụng đúng thời điểm sẽ giúp việc lái xe trở nên nhẹ nhàng hơn, trong khi lạm dụng trong mọi tình huống đôi khi lại khiến hành trình kém mượt mà và khó kiểm soát.

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